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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Геннадий Орлов: "Зенит" ждет Кокорина

Известный комментатор Геннадий Орлов своем видеоблоге "ГСО Live" сообщил, что питерский клуб ждет возвращения форварда Александра Кокорина из заключения.

"Зенит" ожидает Кокорина. Александр может досрочно выйти по УДО. Кокорин - свой. У него великолепные футбольные качества. Насколько он здоров? По моим данным, он здоров. Поэтому Кокорина ждут", - сказал Орлов.
Теги: Орлов Зенит Кокорин
Вчера, 22:54
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10
(3)
#10  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 00:21)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GreatWhite999
Я зла ему не желаю, но видеть этого человека в команде, как ее болельщик, НЕ ХОЧУ. Просто как человека,- не хочу. Испытываю неприязн

Это не человек, это актив клуба. Форвард, умеющий играть в футбол на хорошем уровне. Активами не разбрасываются.


--------------------
Будьте осторожны! Пользователи под никами Primus и Maks33 - гомосексуалисты-педофилы.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#9  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:11)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Серьезно? Ждут?
Я зла ему не желаю, но видеть этого человека в команде, как ее болельщик, НЕ ХОЧУ. Просто как человека,- не хочу. Испытываю неприязнь.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#8  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 00:02)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
С Галицкого пример берите, который в отличии от мюллера тратит не народные, а свои деньги..

У олигарха нет своих денег, только краденое. Независимо от того, зовут олигарха Галицким, Миллером или Федуном.


--------------------
Будьте осторожны! Пользователи под никами Primus и Maks33 - гомосексуалисты-педофилы.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#7  fd65   (Вчера, 23:48)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Команда без принципов, впрочем как и человек, что называет себя главным болельщиком зенита....
С Галицкого пример берите, который в отличии от мюллера тратит не народные, а свои деньги... Да и стадион на свои построил . А распил-арена , построенная за счет городского бюджета(и стоившая городу нескольких школ,д/садов и поликлиник), безвозмездно переходит "народному достоянию",которое с упорством маньяка продолжает платить многомиллионную з/плату преступнику (именно преступнику, так как приговор уже вынесен)...., а главный глашатай болотных продолжает нести ахинею.....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#6  Marlboro  Москва (Вчера, 23:41)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Прага, 13 мая. Главный свидетель обвинения по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева выпала из окна в Праге.

Екатерина Бобкова, которая выступала в суде в качестве свидетеля обвинения, 11 мая перенесла несколько операций. В настоящее время она находится в критическом состоянии. Девушку ввели в искусственную кому. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Насколько я понимаю, сейчас родственники объявили сбор средств», — подчеркнула собеседница агентства.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в консульстве России в Чехии не передавали информацию о пострадавшей россиянке.

Отметим, Екатерина Бобкова в суде рассказала, что присоединилась к спортсменам Кокорину и Мамаеву после отдыха в клубе «Эгоист». Она назвала Кокорина «святошей» и заявила, что не помнит, сидела ли она у него на коленках.

По версии следствия, в октябре минувшего года нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили две драки. Они избили водителя ведущей Первого канала и чиновника Дениса Пака.

Пресненский суд Москвы признал спортсменов виновными по статьям «Побои» и «Хулиганство» и приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Кирилл Кокорин, брат форварда «Зенита», по решению суда проведет в тюрьме полтора года, а общий друг компании Александр Протасовицкий — один год и пять месяцев.

Ранее сообщалось, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригласил брата Александра Кокорина стать участником коллектива.


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Спартак - 22 золота .
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#5  american boy   (Вчера, 23:40)
  • -3
  •  (3)

Уголовщина, он вернется в стан чемпионов???
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
#4  Колян Безмолвный   (Вчера, 23:11)
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
позорище
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#3  Яamon   (Вчера, 23:05)
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Насколько он здоров? По моим данным, он здоров.

а говорили, нога отваливается. пи3дуны
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:00)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
Его так ждут...что Миллер ...палец о палец ни чего не сделал ...что бы правосудие было объективным...

Побоялся связываться с орденоносцем


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Будьте осторожны! Пользователи под никами Primus и Maks33 - гомосексуалисты-педофилы.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Игорь Казьмин  Москва (Вчера, 22:58)
  • -3
  •  (7)

Его так ждут...что Миллер ...палец о палец не ударил ...что бы правосудие было объективным...ВИДИМО САМ ПОД КОЛПАКОМ У МЮЛЛЕРА....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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