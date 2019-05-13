Юрий Дюпин: слышал, что мной интересуется "Зенит". Но пока никакой конкретики

Россия РПЛ 2018/19
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22:15
Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
21:16
Геннадий Орлов: Семак постарается убедить совет директоров "Зенита" купить Марио Фернандеса (30)
Геннадий Орлов: Семак постарается убедить совет директоров "Зенита" купить Марио Фернандеса (30)
21:05
Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным (9)
Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным (9)
19:33
Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды (2)
Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды (2)
18:26
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
17:54
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
15:53
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (2)
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (2)
14:39
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
12:27
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (3)
Николай Рассказов: надеюсь, к началу следующего сезона буду готов. На сборы со "Спартаком" поеду (3)
11:42
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов (1)
Юрий Дюпин: слышал, что мной интересуется "Зенит". Но пока никакой конкретики
Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин сообщил, что он знает об интересе к нему со стороны "Зенита".
- Правда, что вам звонили из "Зенита" и хотят вас видеть там в следующем сезоне?
- Ну… Мне лично никто не звонил. Но от близких я знаю, что такой интерес есть. Пока все это на словах. Ничего конкретного.
- Вам не звонил тренер вратарей "Зенита" Юрий Жевнов?
- Лично мне - нет. Но он общался с близким мне человеком и интересовался мной. Я же с ним не говорил. Агент решает эту ситуацию. Я пока не в курсе.
- Сколько у вас на сегодняшний день предложений из премьер-лиги?
- Из премьер-лиги есть уже четыре конкретных предложения. Плюс имеется еще пара неконкретных вариантов. Думаю, летом, возможно, будет из чего выбирать.
"СЭ"
- Правда, что вам звонили из "Зенита" и хотят вас видеть там в следующем сезоне?
- Ну… Мне лично никто не звонил. Но от близких я знаю, что такой интерес есть. Пока все это на словах. Ничего конкретного.
- Вам не звонил тренер вратарей "Зенита" Юрий Жевнов?
- Лично мне - нет. Но он общался с близким мне человеком и интересовался мной. Я же с ним не говорил. Агент решает эту ситуацию. Я пока не в курсе.
- Сколько у вас на сегодняшний день предложений из премьер-лиги?
- Из премьер-лиги есть уже четыре конкретных предложения. Плюс имеется еще пара неконкретных вариантов. Думаю, летом, возможно, будет из чего выбирать.
"СЭ"
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