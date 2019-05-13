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ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Юрий Дюпин: слышал, что мной интересуется "Зенит". Но пока никакой конкретики

Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин сообщил, что он знает об интересе к нему со стороны "Зенита".

- Правда, что вам звонили из "Зенита" и хотят вас видеть там в следующем сезоне?

- Ну… Мне лично никто не звонил. Но от близких я знаю, что такой интерес есть. Пока все это на словах. Ничего конкретного.

- Вам не звонил тренер вратарей "Зенита" Юрий Жевнов?

- Лично мне - нет. Но он общался с близким мне человеком и интересовался мной. Я же с ним не говорил. Агент решает эту ситуацию. Я пока не в курсе.

- Сколько у вас на сегодняшний день предложений из премьер-лиги?

- Из премьер-лиги есть уже четыре конкретных предложения. Плюс имеется еще пара неконкретных вариантов. Думаю, летом, возможно, будет из чего выбирать.

"СЭ"
Теги: Дюпин Зенит Анжи
Сегодня, 22:02
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