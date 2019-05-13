Юрий Дюпин: слышал, что мной интересуется "Зенит". Но пока никакой конкретики

Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин сообщил, что он знает об интересе к нему со стороны "Зенита".- Ну… Мне лично никто не звонил. Но от близких я знаю, что такой интерес есть. Пока все это на словах. Ничего конкретного.- Лично мне - нет. Но он общался с близким мне человеком и интересовался мной. Я же с ним не говорил. Агент решает эту ситуацию. Я пока не в курсе.- Из премьер-лиги есть уже четыре конкретных предложения. Плюс имеется еще пара неконкретных вариантов. Думаю, летом, возможно, будет из чего выбирать.