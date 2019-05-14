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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Денис Попов: если ЦСКА не попадет даже в Лигу Европы - это будет вообще уже

Бывший форвард ЦСКА Денис Попов поделился мнением о шансах московского клуба в борьбе за зону еврокубков.

"Сейчас у ЦСКА не тот состав и не те возможности, чтобы конкурировать с "Зенитом" на равных. Побороться за чемпионство армейцам было очень сложно, но вот завоевать медали и попасть в Лигу чемпионов — вполне по силам.

Лига чемпионов — это абсолютно другое дело, там совершенно иной статус плюс финансовая составляющая. Пока у ЦСКА остается возможность попасть в Лигу чемпионов, надо за нее цепляться. Армейцам в оставшихся матчах нужна запредельная мотивация, иначе еще и «Арсенал» может их обогнать. А если ЦСКА не попадет даже в Лигу Европы, то это будет вообще уже", - цитирует Попова "Евро-Футбол.ру".
Теги: Попов ЦСКА
Сегодня, 09:06
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 09:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А если ЦСКА не попадет даже в Лигу Европы, то это будет вообще уже"

По-русски правильно и понятно говорить, на-старость лет, так и не научился.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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