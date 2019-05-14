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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Валерий Газзаев: продолжаю настаивать, что единственная действенная мера – полная отмена лимита

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев выступает за отмену лимита на легионеров в чемпионате России.

"Обсуждается переход от лимита на число иностранцев на поле к ограничению количества легионеров в заявке. Я продолжаю настаивать, что единственная действенная мера – полная отмена лимита, который препятствует здоровой конкуренции между футболистами. Еще раз напомню, что ЦСКА и "Зенит" выигрывали Кубок УЕФА, а сборная брала бронзу Евро-2008 в тот момент, когда никакого лимита в лиге не было, и российские футболисты выгрызали места у иностранцев в равной конкурентной борьбе. Важно понимать, что российскому футболу необходимо решить прежде всего три важных вопроса – отмена лимита, сокращение количества профессиональных клубов в рамках изменения системы проведения соревнований и существенное повышение стоимости телевизионных прав, примерно в 40 раз. Только тогда наш футбол выйдет на высокий международный уровень", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Газзаев
Сегодня, 09:32
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#8  Rasmuz   (Сегодня, 10:47)
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Самое главное увеличить конкурентноспособность, зрелищность и интенсивность внутреннего чемпионата.
Нужно увеличить нагрузку на игроков и количество команд в Лиге до 20, как в топ чемпионатах.
Срочно ввести в действие систему видеоповторов за счет Лиги, с введением официальных расследований одиозного судейства и договорняков по примеру Италии.
Убрать,наконец, спонсорство команд из бюджетов и госкомпаний.
Ввести ограничения на внутреннюю аренду футболистов, особенно молодых.
Вопрос лимита перевести в стоимость компенсации Лиге (20-30 процентов от стоимости иностранного игрока).
Тогда этот вопрос сам собой отпадет.
А просто отмена лимита ничего не решит.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#7  Валера Зволибовский   (Сегодня, 10:34)
  • 0
  •  (2)

А много ли найдется футболистов, которые будут "выгрызать" себе место в основном составе? За такие зарплаты можно и на лавке посидеть. Пример: Погребняк в Динамо. А на тренировках изображать активность, чтобы из команды не вытурили.
Регистрация: 14.05.2019 [жалоба]
#6  Realist2000   (Сегодня, 10:17)
  • 0
  •  (4)

В думе остатки мозгов потерял!
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#5  ПриветПятираст   (Сегодня, 10:10)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
На чем настаиваешь, на боярышнике, алкаш?
Цитата: Босх
Who Let The Dogs Out

joy
Регистрация: 14.05.2019 [жалоба]
#4  Калина   (Сегодня, 10:09)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Валера ты не прав на счет цены трансляций. Спрос не велик. Отдайте права трансляций клубам. И тогда клубы будут пыхтеть над зрелищностью игры, а не отбывать номер в автобусе ради одного очка. А на счет легионеров тут еще подумать надо.
Регистрация: 2.12.2016 [жалоба]
#3  Босх  Россия (Сегодня, 10:06)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Who Let The Dogs Out


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 09:48)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В.Газзаев решил заняться оптовыми поставками футбольных легионеров в Россию?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 09:42)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Кто ж его отменит - он же памятник... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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