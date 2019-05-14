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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Валерий Газзаев: надеялся на более мягкое решение в деле Кокорина и Мамаева

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев - о деле форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Сожалею, что Кокорину и Мамаеву вынесены реальные сроки тюремного заключения и в целом сожалею о ситуации, в которой они оказались. Они в полной мере осознали вину и ощутили на себе систему уголовного наказания. Я надеялся на более мягкое решение в их деле. Но все уже произошло. Хотелось бы пожелать им не опускать руки и не падать духом. Надеюсь, после истечения срока они вернутся в профессиональный футбол, ведь они действительно талантливые игроки. Как мы помним, в свое время выдающегося советского футболиста Эдуарда Стрельцова приговорили к семи годам лишения свободы, отбыв которые, он дважды становился лучшим футболистом СССР", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Газзаев Кокорин Мамаев
Сегодня, 10:16
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#1  solig65   (Сегодня, 10:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Да куда еще мягче? Может в задницы их еще поцеловать?
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
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