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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Яя Туре: на Украине ко мне неплохо относились, другая история в России

Полузащитник Яя Туре прокомментировал свои высказывания о расизме.

"Люди не всегда понимают меня, когда я говорю про расизм. На Украине ко мне неплохо относились. Другая история была в России, когда мы с "Манчестер Сити" играли против ЦСКА. На Украине ничего подобного не было. На самом деле эта проблема существует во всём мире, даже в Бельгии. И даже в Лондоне мой друг Рахим Стерлинг страдает от расизма. Возможно, стоит останавливать матч и игрокам покидать стадион, чтобы обратить внимание на эту проблему", - сказал Туре в интервью, опубликованном на канале "Бомбардир" в YouTube.

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 11:30
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6
(6)
#6  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:55)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Он по ходу дела не в курсе, что такое расизм.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#5  Яamon   (Сегодня, 12:46)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
у яя купол снесло по теме расизма. такой негр тренером хорошим вряд ли станет.
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#4  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 12:01)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Парень явно зациклен. Комплекс.
Блин... Имея такие бабки можно плюнуть и жить как хочешь.
Не надо обращать внимания на дураков! Будут все белые - они начнут говорить про форму головы. Будут у всех круглые головы - будут пенять на пенис. И т.д. Не парься, парень.

И еще! Нытьем, парень, уважения не заслужишь, наоборот будут гнобить еще больше.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#3  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:42)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Засунь свои слёзы в свою чёрную жопу! Хороших игроков никто никогда не оскорьляет, а фсяких плакс типа тебя будут гнобить всегда, хоть ты Иван, хоть ты яя. И не важно, будут тебя гнобить петухом, чуркой или нигером. Спроси у Мусы, Ари, Промеса или Думбия: их никто не гнобил, потому что уважали; и спроси у быстрика: "крысёныш" и "девочка" - самое лёгкое оскорбление в его адрес.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#2  ljubljana  Over here (Сегодня, 11:42)
  • +4
  •  (6)
online

Рахим Стерлинг страдает от расизма

мне вот интересно - а как они страдают? в чем это проявляется?
с их условиями жизни такой подход называется - с жиру бесятся.
"на меня посмотрели...наверное это из-за того, что я черный. расисты сраные. поеду на майбахе в свой особняк и позвоню яя пожалуюсь как тут мои права ущемляют всякие снежки"
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 11:40)
  • 0
  •  (2)

Ну так не играй в футбол, если боишься фанатов..
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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