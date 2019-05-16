"Зенит" поздравил Михаила Кержакова с рождением сына

Сине-бело-голубые поздравляют Михаила Кержакова с рождением сына ?



Мальчика назвали Иваном.



Желаем Ивану Михайловичу и его маме Ирине хорошего самочувствия и отличного настроения! pic.twitter.com/xjdhixVRBI — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) May 16, 2019

Официальный Твиттер "Зенита" поздравил голкипера питерской команды Михаила Кержакова с рождением сына."Желаем Ивану Михайловичу и его маме Ирине хорошего самочувствия и отличного настроения!" – написано в Твиттере "Зенита".