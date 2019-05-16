Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе

Михаил Прокопец, представитель полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова прокомментировал информацию о конфликте между игроком и клубом. По его словам, руководство железнодорожников начало переговоры с футболистом.

В сезоне-2018/19 Денисов провел за "Локомотив" 26 матчей во всех турнирах, отметившись при этом 1 результативной передачей. Последний раз Денисов выходил на поле 3 апреля в первом матче полуфинала Кубка России с "Ростовом" (2:2). В мае появилась информация о том, что он находится на больничном, но уже несколько недель не приезжает на тренировки команды.

Накануне генеральный директор "Локомотива"Василий Кикнадзе заявил, что Денисов вновь вышел на связь.

"Не могу комментировать ситуацию с Денисовым. Могу лишь подтвердить, что диалог с клубом действительно начался и идет в конструктивном ключе", - цитирует Прокопца Sport24.
Теги: Денисов Локомотив
Сегодня, 13:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама