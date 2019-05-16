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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

Агент Бекао: не будем говорить с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры

Фернандо Терчейро, агент бразильского защитника ЦСКА Родриго Бекао, рассказал, как проходят переговоры о подписании контракта его клиента с российским клубом.

"Ситуация с Родриго следующая: на данный момент у нас пока нет соглашения по зарплате с ЦСКА. Однако мы не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами. ЦСКА открыл окно в Европу для Бекао, поэтому клуб заслуживает нашего уважения. Мы намерены остаться в ЦСКА, но как всё будет — посмотрим", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
Теги: Бекао ЦСКА
Сегодня, 16:14
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5
(3)
#5  Freddy   (Сегодня, 17:00)
  • -2
  •  (2)

За 3 копейки никто не хочет играть у Гинера,а как он может играть он показал осенью.Молодец Бекао,понял с кем имеет дело,с куркулями так и нужно
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#4  Батька   (Сегодня, 16:52)
  • 0
  •  (2)

слабо весну провел ... если уйдет даже думаю цска не ослабеет от этого ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#3  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 16:47)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: малкавиан
интересно даже, сколько ж они затребовали зарплату

по его игре весной - должны не больше Чернова
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#2  малкавиан  Санта-Моника (Сегодня, 16:41)
  • +1
  •  (3)

интересно даже, сколько ж они затребовали зарплату


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 16:29)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
если голубой мешок вмешается, будете
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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