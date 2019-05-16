Россия РПЛ 2018/19
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Симоне Индзаги: сказал игрокам "Лацио", что порой выходящие на замену важнее тех, кто играет в старте (1)
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Вчера, 23:15
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Жозе Моуринью: у Гвардиолы теперь 26 титулов, на 1 больше, чем у меня? У меня мог быть 31 титул (1)
Агент Бекао: не будем говорить с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры
Фернандо Терчейро, агент бразильского защитника ЦСКА Родриго Бекао, рассказал, как проходят переговоры о подписании контракта его клиента с российским клубом.
"Ситуация с Родриго следующая: на данный момент у нас пока нет соглашения по зарплате с ЦСКА. Однако мы не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами. ЦСКА открыл окно в Европу для Бекао, поэтому клуб заслуживает нашего уважения. Мы намерены остаться в ЦСКА, но как всё будет — посмотрим", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
"Ситуация с Родриго следующая: на данный момент у нас пока нет соглашения по зарплате с ЦСКА. Однако мы не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами. ЦСКА открыл окно в Европу для Бекао, поэтому клуб заслуживает нашего уважения. Мы намерены остаться в ЦСКА, но как всё будет — посмотрим", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
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