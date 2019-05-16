Россия РПЛ 2018/19
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16:49
КДК РФС в понедельник вынесет решение по вопросу отмены красной карточки игрока "Урала" Бикфалви
КДК РФС в понедельник вынесет решение по вопросу отмены красной карточки игрока "Урала" Бикфалви
13:15
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе (1)
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе (1)
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Василий Уткин - о финале ЛЕ в Баку: не можешь обеспечить нормальное проведение - не претендуй (4)
Василий Уткин - о финале ЛЕ в Баку: не можешь обеспечить нормальное проведение - не претендуй (4)
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"Фенербахче" интересуется Зе Луишем (6)
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Симоне Индзаги: сказал игрокам "Лацио", что порой выходящие на замену важнее тех, кто играет в старте (1)
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04:15
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Вчера, 23:15
Жозе Моуринью: у Гвардиолы теперь 26 титулов, на 1 больше, чем у меня? У меня мог быть 31 титул (1)
Жозе Моуринью: у Гвардиолы теперь 26 титулов, на 1 больше, чем у меня? У меня мог быть 31 титул (1)
"Спартак" оштрафован на 65 тысяч рублей
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Спартак" на 65 тысяч рублей по итогам матча 28 тура против "Уфы" (1:0). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
"Болещьщики красно-белых по ходу матча использовали 2 файера и 2 дымовые шашки. За использование фанатами пиротехнических средств клуб получил штраф в 40 тысяч рублей. Также фанаты "Спартака" вывесили несанкцированный баннер по поводу FAN ID, за это клуб оштрафован на 25 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
"Болещьщики красно-белых по ходу матча использовали 2 файера и 2 дымовые шашки. За использование фанатами пиротехнических средств клуб получил штраф в 40 тысяч рублей. Также фанаты "Спартака" вывесили несанкцированный баннер по поводу FAN ID, за это клуб оштрафован на 25 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
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