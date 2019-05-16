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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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"Спартак" оштрафован на 65 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Спартак" на 65 тысяч рублей по итогам матча 28 тура против "Уфы" (1:0). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

"Болещьщики красно-белых по ходу матча использовали 2 файера и 2 дымовые шашки. За использование фанатами пиротехнических средств клуб получил штраф в 40 тысяч рублей. Также фанаты "Спартака" вывесили несанкцированный баннер по поводу FAN ID, за это клуб оштрафован на 25 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак Григорьянц
Сегодня, 16:28
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