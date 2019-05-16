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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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КДК РФС в понедельник вынесет решение по вопросу отмены красной карточки игрока "Урала" Бикфалви

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о ситуации с красной карточкой Эрика Бикфалви в полуфинальном ответном матче Кубка России в матче "Арсенал" — "Урал" (2:2).

"Сразу после окончания матча в КДК поступило заявление от ФК "Урал" по поводу красной карточки Эрика Бикфалви. "Урал" обратился в КДК с просьбой отменить это удаление.

Вчера мы отправили запрос Эрику Бикфалви, чтобы он присутствовал на заседании. Бикфалви приехал на заседание, мы его послушали по эпизоду с красной карточкой. Мы возбудили это дело и отложили до заключения экспертно-судейской комиссии.

Надеемся, что завтра получим заключение и вынесем вердикт по красной карточке. Мы выслушали Бикфалви, он может не присутствовать на заседании в понедельник.

КДК посмотрел видеозапись и отложил решение до заключения ЭТК. Заключение от ЭТК будет получено завтра-послезавтра, после чего решение будет вынесено.

КДК должен вынести решение в понедельник, так как финал Кубка России состоится в среду", - цитирует Григорьянца Sport24.
Теги: Бикфалви Урал Григорьянц
Сегодня, 16:49
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