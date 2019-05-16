Россия РПЛ 2018/19
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КДК РФС в понедельник вынесет решение по вопросу отмены красной карточки игрока "Урала" Бикфалви
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о ситуации с красной карточкой Эрика Бикфалви в полуфинальном ответном матче Кубка России в матче "Арсенал" — "Урал" (2:2).
"Сразу после окончания матча в КДК поступило заявление от ФК "Урал" по поводу красной карточки Эрика Бикфалви. "Урал" обратился в КДК с просьбой отменить это удаление.
Вчера мы отправили запрос Эрику Бикфалви, чтобы он присутствовал на заседании. Бикфалви приехал на заседание, мы его послушали по эпизоду с красной карточкой. Мы возбудили это дело и отложили до заключения экспертно-судейской комиссии.
Надеемся, что завтра получим заключение и вынесем вердикт по красной карточке. Мы выслушали Бикфалви, он может не присутствовать на заседании в понедельник.
КДК посмотрел видеозапись и отложил решение до заключения ЭТК. Заключение от ЭТК будет получено завтра-послезавтра, после чего решение будет вынесено.
КДК должен вынести решение в понедельник, так как финал Кубка России состоится в среду", - цитирует Григорьянца Sport24.
"Сразу после окончания матча в КДК поступило заявление от ФК "Урал" по поводу красной карточки Эрика Бикфалви. "Урал" обратился в КДК с просьбой отменить это удаление.
Вчера мы отправили запрос Эрику Бикфалви, чтобы он присутствовал на заседании. Бикфалви приехал на заседание, мы его послушали по эпизоду с красной карточкой. Мы возбудили это дело и отложили до заключения экспертно-судейской комиссии.
Надеемся, что завтра получим заключение и вынесем вердикт по красной карточке. Мы выслушали Бикфалви, он может не присутствовать на заседании в понедельник.
КДК посмотрел видеозапись и отложил решение до заключения ЭТК. Заключение от ЭТК будет получено завтра-послезавтра, после чего решение будет вынесено.
КДК должен вынести решение в понедельник, так как финал Кубка России состоится в среду", - цитирует Григорьянца Sport24.
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