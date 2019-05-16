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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Фанату, зажегшему файер на матче "Зенит" - ЦСКА, запретили год посещать спортивные мероприятия

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей болельщика, зажегшего файер на трибуне стадиона "Газпром Арена" во время матча 28-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА (3:1) 12 мая, и запретил ему посещать спортивные мероприятия сроком на один год.

Суд посчитал, что фанат создал угрозу собственной безопасности, а также безопасности, жизни и здоровью других зрителей матча. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год.

ТАСС
Теги: ЦСКА Зенит
Сегодня, 17:07
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5
(1)
#5  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:51)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Schweinsteiger
прижимают фанатскую трибуну бомжей

Я уж моочу как вас жмут. Фратрия не даст соврать.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#4  xXx   (Сегодня, 18:24)
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Фанату «Зенита» на один год запретили посещать футбольные матчи.

https://www.fontanka.ru/2019/05/16/107/
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#3  Артём Юдин   (Сегодня, 17:35)
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Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog
Регистрация: 16.05.2019 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 17:25)
  • -2
  •  (4)
online

Скоро и пукнуть нельзя будет в общественном месте из-за потенциальной угрозы отравления ядовитыми газами.Идиотизм и маразм.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Schweinsteiger   (Сегодня, 17:13)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
прижимают фанатскую трибуну бомжей


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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