Россия РПЛ 2018/19
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Фанату, зажегшему файер на матче "Зенит" - ЦСКА, запретили год посещать спортивные мероприятия (5)
Фанату, зажегшему файер на матче "Зенит" - ЦСКА, запретили год посещать спортивные мероприятия (5)
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Фанату, зажегшему файер на матче "Зенит" - ЦСКА, запретили год посещать спортивные мероприятия
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей болельщика, зажегшего файер на трибуне стадиона "Газпром Арена" во время матча 28-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА (3:1) 12 мая, и запретил ему посещать спортивные мероприятия сроком на один год.
Суд посчитал, что фанат создал угрозу собственной безопасности, а также безопасности, жизни и здоровью других зрителей матча. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год.
ТАСС
Суд посчитал, что фанат создал угрозу собственной безопасности, а также безопасности, жизни и здоровью других зрителей матча. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год.
ТАСС
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