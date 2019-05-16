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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
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Стала известна точная дата подачи апелляции на приговор Мамаева

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщил, когда подаст апелляцию на приговор своего подзащитного.

8 мая Пресненский суд вынес обвинительный приговор Мамаеву, Александру Протосавицкому, а также Александру и Кириллу Кокориным. Мамаев и Протасовицкий были осуждены на 1 год и 5 месяцев исправительной колонии общего режима, Кокорины – на 1 год и 6 месяцев.

– В понедельник, 20 мая, подадим апелляцию на приговор. Сегодня только протокол должен быть готов. Как получим, кое-какие позиции согласуем с Павлом и подадим. Рассчитываем, что приговор будет изменен и в связи с истечением сроков, которые предусмотрены не тяжкими составами, подзащитный будет освобожден от дальнейшего наказания.

– Как долго будет рассматриваться апелляция?

– Обычно от месяца до более долгого срока. Полагаю, что по нашему делу в течение июня-июля рассмотрят апелляцию. Как только суд назначит дату, препятствий затягивать рассмотрение жалобы не будет.

– Остальные защитники когда собираются обжаловать приговор?

– Все в один день подадим.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 17:40
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