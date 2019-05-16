Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер
|38
|52
|10
|Вест Хэм
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон
|38
|36
|18
|Кардифф
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|...
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|...
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
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05:07
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Назван самый дорогой футбольный бренд в мире. "Зенит" - в топ-50
Мадридский "Реал" стал самым дорогим футбольным брендом в мире, сообщает Brand Finance.
Стоимость клуба выросла на 27 процентов и составляет около €1,646 млрд евро. По этому показателю "Реал" обогнал "Манчестер Юнайтед", стоимость которого упала на 5,8 процента (€1,472 млрд).
Единственным российским клубом, попавшим в топ-50 рейтинга, является петербургский "Зенит". Чемпион России поднялся с 49-й на 46-ю строчку, а его стоимость поднялась на 13 процентов (€116 млн).
"Газета.ру"
Стоимость клуба выросла на 27 процентов и составляет около €1,646 млрд евро. По этому показателю "Реал" обогнал "Манчестер Юнайтед", стоимость которого упала на 5,8 процента (€1,472 млрд).
Единственным российским клубом, попавшим в топ-50 рейтинга, является петербургский "Зенит". Чемпион России поднялся с 49-й на 46-ю строчку, а его стоимость поднялась на 13 процентов (€116 млн).
"Газета.ру"
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