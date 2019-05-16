Назван самый дорогой футбольный бренд в мире. "Зенит" - в топ-50

Мадридский "Реал" стал самым дорогим футбольным брендом в мире, сообщает Brand Finance.Стоимость клуба выросла на 27 процентов и составляет около €1,646 млрд евро. По этому показателю "Реал" обогнал "Манчестер Юнайтед", стоимость которого упала на 5,8 процента (€1,472 млрд).Единственным российским клубом, попавшим в топ-50 рейтинга, является петербургский "Зенит". Чемпион России поднялся с 49-й на 46-ю строчку, а его стоимость поднялась на 13 процентов (€116 млн).