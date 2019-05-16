Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Новости партнеров

Назван самый дорогой футбольный бренд в мире. "Зенит" - в топ-50

Мадридский "Реал" стал самым дорогим футбольным брендом в мире, сообщает Brand Finance.

Стоимость клуба выросла на 27 процентов и составляет около €1,646 млрд евро. По этому показателю "Реал" обогнал "Манчестер Юнайтед", стоимость которого упала на 5,8 процента (€1,472 млрд).

Единственным российским клубом, попавшим в топ-50 рейтинга, является петербургский "Зенит". Чемпион России поднялся с 49-й на 46-ю строчку, а его стоимость поднялась на 13 процентов (€116 млн).

"Газета.ру"
Теги: Реал Манчестер Юнайтед Зенит
Сегодня, 18:10
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(3)
#3  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:50)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
а где же народная свиная помойка!? Эх... опять Миллер все купил...
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#2  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 18:31)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
петербургский "Зенит".(€116 млн)

Оздоев с Жирковым подорожали?
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 18:12)
  • +3
  •  (7)
online

Хорошо быть здоровым и богатым, а куево бедным и больным(на голову)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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