Россия РПЛ 2018/19
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17:07
Фанату, зажегшему файер на матче "Зенит" - ЦСКА, запретили год посещать спортивные мероприятия (5)
Фанату, зажегшему файер на матче "Зенит" - ЦСКА, запретили год посещать спортивные мероприятия (5)
16:49
КДК РФС в понедельник вынесет решение по вопросу отмены красной карточки игрока "Урала" Бикфалви (2)
КДК РФС в понедельник вынесет решение по вопросу отмены красной карточки игрока "Урала" Бикфалви (2)
13:15
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе (2)
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе (2)
12:37
Веллитон стал чемпионом ОАЭ (5)
Веллитон стал чемпионом ОАЭ (5)
08:54
Василий Уткин - о финале ЛЕ в Баку: не можешь обеспечить нормальное проведение - не претендуй (5)
Василий Уткин - о финале ЛЕ в Баку: не можешь обеспечить нормальное проведение - не претендуй (5)
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"Фенербахче" интересуется Зе Луишем (8)
"Фенербахче" интересуется Зе Луишем (8)
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Симоне Индзаги: сказал игрокам "Лацио", что порой выходящие на замену важнее тех, кто играет в старте (1)
Симоне Индзаги: сказал игрокам "Лацио", что порой выходящие на замену важнее тех, кто играет в старте (1)
05:07
Жозе Моуринью: не представляю, что почувствует Клопп, если проиграет третий финал Лиги чемпионов (1)
Жозе Моуринью: не представляю, что почувствует Клопп, если проиграет третий финал Лиги чемпионов (1)
Сергей Семак: от предложения по Паредесу нельзя было отказываться
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал продажу Леандро Паредеса в "ПСЖ" за 40 миллионов евро.
"Предложение по Паредесу было тем самым, от которого нельзя отказываться. Если есть возможность проявить себя в топ-лиге, то футболисту нужно этим воспользоваться", – сказал Семак в эфире "Радио Зенит".
"Предложение по Паредесу было тем самым, от которого нельзя отказываться. Если есть возможность проявить себя в топ-лиге, то футболисту нужно этим воспользоваться", – сказал Семак в эфире "Радио Зенит".
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