Сергей Семак: от предложения по Паредесу нельзя было отказываться

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал продажу Леандро Паредеса в "ПСЖ" за 40 миллионов евро."Предложение по Паредесу было тем самым, от которого нельзя отказываться. Если есть возможность проявить себя в топ-лиге, то футболисту нужно этим воспользоваться", – сказал Семак в эфире "Радио Зенит".