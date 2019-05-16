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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

Сергей Семак: от предложения по Паредесу нельзя было отказываться

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал продажу Леандро Паредеса в "ПСЖ" за 40 миллионов евро.

"Предложение по Паредесу было тем самым, от которого нельзя отказываться. Если есть возможность проявить себя в топ-лиге, то футболисту нужно этим воспользоваться", – сказал Семак в эфире "Радио Зенит".
Теги: Семак Паредес Зенит ПСЖ
Сегодня, 18:35
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#3  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:49)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сем, а по чесноку, все были только рады! 40-45мл. плюс три сильных игрока, это де просто супер!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#2  Sp1ke  Череповец (Сегодня, 18:40)
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online

"Предложение по Паредесу было тем самым, от которого нельзя отказываться. Если есть возможность получить 40 млн за ленивого и деградирующего игрока, то нужно этим воспользоваться"...


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Пришел, увидел... ужаснулся, ушел и больше не вернулся...
Регистрация: 26.10.2007 [жалоба]
#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:38)
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online
Болеет за:
«Зенит»
А хорошо получилось. smile
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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