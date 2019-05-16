Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Роберт Мак может покинуть "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак может сменить место работы в летнее трансферное окно.

Об этом сообщил агент игрока Юрай Венглош.

"Мне очень приятно, что Роберт выиграл чемпионский титул. Тренер Сергей Семак сказал мне, что доволен Маком, но ему нужно ротировать состав.

Важно, что "Зенит" будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. У Мака контракт еще на год, но ему нужно регулярно выходить на поле. Я нахожусь в контакте со спортивным директором клуба, и в ближайшее время мы обсудим, продлим текущий контракт или совершим трансфер", — цитирует Венглоша Sport Aktuality.

"Газета.ру"
Теги: Мак Зенит
Сегодня, 19:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(0)
#10  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:17)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Мирзов не нравится?
Не, ну неплохой игрок, конечно, но. Заболотный, Мирзов, Тосно...
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#9  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:11)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Цитата: vermis_64
вместо Заболотного - Мирзова надо.

Ээээ? Мы уже в ФНЛ?


Чем тебе Мирзов не нравится?
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#8  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:10)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
вместо Заболотного - Мирзова надо.

Ээээ? Мы уже в ФНЛ?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#7  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:09)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
надо продавать пока контракт не закончился и бесплатно не ушел, как это у нас часто бывает!
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
#6  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:00)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Мак местами был неплох. Местами. Хоть и не по позиции, но уж лучше Джоржевич. И вместо Заболотного - Мирзова надо.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#5  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:43)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
хоть бы ушел
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#4  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:41)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Irbis,
Так ведь Дзюба профессионалом в Англию уезжает. Ему уже и отель эконом-класса подобрали и плантацию клубничную.
Шутка.
А вдруг и взаправду уедет, куда тогда без Зе Болотного?
Ну а Мак... Неплохо крайнего защитника играл в начале сезона, но ведь он же не защитник.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#3  Irbis   (Сегодня, 19:31)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Манекен Заболотного,
Причем здесь ирод. Просто заболотный слаб откровенно
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#2  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 19:27)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Irbis
заболотный на выход

rage заткнись ирод
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#1  Irbis   (Сегодня, 19:23)
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Эрнани мак.набиуллин заболотный на выход
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама