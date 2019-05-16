Россия РПЛ 2018/19
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Роберт Мак может покинуть "Зенит"
Полузащитник "Зенита" Роберт Мак может сменить место работы в летнее трансферное окно.
Об этом сообщил агент игрока Юрай Венглош.
"Мне очень приятно, что Роберт выиграл чемпионский титул. Тренер Сергей Семак сказал мне, что доволен Маком, но ему нужно ротировать состав.
Важно, что "Зенит" будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. У Мака контракт еще на год, но ему нужно регулярно выходить на поле. Я нахожусь в контакте со спортивным директором клуба, и в ближайшее время мы обсудим, продлим текущий контракт или совершим трансфер", — цитирует Венглоша Sport Aktuality.
"Газета.ру"
Об этом сообщил агент игрока Юрай Венглош.
"Мне очень приятно, что Роберт выиграл чемпионский титул. Тренер Сергей Семак сказал мне, что доволен Маком, но ему нужно ротировать состав.
Важно, что "Зенит" будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. У Мака контракт еще на год, но ему нужно регулярно выходить на поле. Я нахожусь в контакте со спортивным директором клуба, и в ближайшее время мы обсудим, продлим текущий контракт или совершим трансфер", — цитирует Венглоша Sport Aktuality.
"Газета.ру"
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