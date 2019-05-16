Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Мирзова и Ильина пригласят на следующее заседание КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, как будет решаться вопрос с конфликтом между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым после ответного полуфинального матча Кубка России "Арсенал" — "Урал" (2:2).

В судейском протоколе было отмечено, что Мирзов ударил рукой в лицо Ильина. Руководство тульского клуба настаивало, что игрок "Урала" оскорбил Мирзова по национальному признаку, назвав последнего "чуркой". Данные об этом оскорблении были внесены в официальный протокол игры по требованию представителя "Арсенала".

"КДК отправил запрос в клубы футболистам. В понедельник мы пригласим на очередное заседание футболистов Мирзова и Ильина", - цитирует Григорьянца Sport24.
Теги: Мирзов Ильин Григорьянц
Сегодня, 19:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама