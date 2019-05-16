Россия РПЛ 2018/19
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Мирзова и Ильина пригласят на следующее заседание КДК РФС
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, как будет решаться вопрос с конфликтом между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым после ответного полуфинального матча Кубка России "Арсенал" — "Урал" (2:2).
В судейском протоколе было отмечено, что Мирзов ударил рукой в лицо Ильина. Руководство тульского клуба настаивало, что игрок "Урала" оскорбил Мирзова по национальному признаку, назвав последнего "чуркой". Данные об этом оскорблении были внесены в официальный протокол игры по требованию представителя "Арсенала".
"КДК отправил запрос в клубы футболистам. В понедельник мы пригласим на очередное заседание футболистов Мирзова и Ильина", - цитирует Григорьянца Sport24.
В судейском протоколе было отмечено, что Мирзов ударил рукой в лицо Ильина. Руководство тульского клуба настаивало, что игрок "Урала" оскорбил Мирзова по национальному признаку, назвав последнего "чуркой". Данные об этом оскорблении были внесены в официальный протокол игры по требованию представителя "Арсенала".
"КДК отправил запрос в клубы футболистам. В понедельник мы пригласим на очередное заседание футболистов Мирзова и Ильина", - цитирует Григорьянца Sport24.
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