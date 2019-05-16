Россия РПЛ 2018/19
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22:01
Михаил Галактионов объяснил вызов в сборную России U21 Татаева из "Млады Болеслав", Умярова и Сагитова
Михаил Галактионов объяснил вызов в сборную России U21 Татаева из "Млады Болеслав", Умярова и Сагитова
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Денис Глушаков: почему ушел из "Локомотива"? Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали (11)
Денис Глушаков: почему ушел из "Локомотива"? Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали (11)
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Роберт Мак может покинуть "Зенит" (11)
Роберт Мак может покинуть "Зенит" (11)
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Фанату, зажегшему файер на матче "Зенит" - ЦСКА, запретили год посещать спортивные мероприятия (7)
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КДК РФС в понедельник вынесет решение по вопросу отмены красной карточки игрока "Урала" Бикфалви (1)
КДК РФС в понедельник вынесет решение по вопросу отмены красной карточки игрока "Урала" Бикфалви (1)
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Веллитон стал чемпионом ОАЭ (4)
Веллитон стал чемпионом ОАЭ (4)
В "Оренбурге" прокомментировали слухи о возможном переходе тренера Федотова в "Рубин"
Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин высказался о возможном уходе главного тренера команды Владимира Федотова. 52-летнего специалиста называют вероятным преемником Курбана Бердыева у руля казанского "Рубина".
"Я не в курсе этого дела. Не знаю, кто распускает эти слухи. Таких разговоров не было. Федотов — тренер "Оренбурга", - цитирует Столыпина Sport24.
"Я не в курсе этого дела. Не знаю, кто распускает эти слухи. Таких разговоров не было. Федотов — тренер "Оренбурга", - цитирует Столыпина Sport24.
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