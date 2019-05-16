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Оренбург
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Урал
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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В "Оренбурге" прокомментировали слухи о возможном переходе тренера Федотова в "Рубин"

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин высказался о возможном уходе главного тренера команды Владимира Федотова. 52-летнего специалиста называют вероятным преемником Курбана Бердыева у руля казанского "Рубина".

"Я не в курсе этого дела. Не знаю, кто распускает эти слухи. Таких разговоров не было. Федотов — тренер "Оренбурга", - цитирует Столыпина Sport24.
Теги: Федотов Оренбург Рубин
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