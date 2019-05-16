Сергей Семак: возможно, я не буду соответствовать новым целям "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не исключает, что ему придется покинуть петербургский клуб по окончании этого сезона."Вы говорили, тренерская работа такая, что чемодан должен быть всегда собран. Хотя бы на лето его можно разобрать?", - спросили у главного тренера "Зенита" в эфире радио "Зенит"."Сейчас будет встреча с президентом. Возможно, появятся новые цели и задачи, а тренер не будет им соответствовать. Поэтому чемодан пускай стоит на своем месте", - сказал Семак, под руководством которого "Зенит" стал чемпионом России в этом сезоне.