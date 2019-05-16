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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Сергей Семак: возможно, я не буду соответствовать новым целям "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не исключает, что ему придется покинуть петербургский клуб по окончании этого сезона.

"Вы говорили, тренерская работа такая, что чемодан должен быть всегда собран. Хотя бы на лето его можно разобрать?", - спросили у главного тренера "Зенита" в эфире радио "Зенит".

"Сейчас будет встреча с президентом. Возможно, появятся новые цели и задачи, а тренер не будет им соответствовать. Поэтому чемодан пускай стоит на своем месте", - сказал Семак, под руководством которого "Зенит" стал чемпионом России в этом сезоне.

Sport24.ru
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 22:52
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(2)
#6  Колян Безмолвный   (Сегодня, 23:38)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очкует Лиги Чемпионов! Знает что его там порвут!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 23:33)
  • 0
  •  (0)
online



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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Xander Cage   (Сегодня, 23:31)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
liasport433,
Завидуй молча, свинья
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#3  liasport433   (Сегодня, 23:16)
  • -6
  •  (6)

да видно не в своей тарелке, когда в раздевалке был, все как бараны скачут, и орут как дети малые, ему пришлось, тоже ибо заставили.. он хочет просто работать а не клоуном быть!


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Кто ставит минус (неважно кому) тот дoлбаеб.....
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#2  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 23:14)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Взяли Манчини и что??!!! Семак пусть остаётся !!!


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#1  Валерий Федосеев   (Сегодня, 23:02)
  • -9
  •  (9)

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog
Регистрация: 16.05.2019 [жалоба]
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