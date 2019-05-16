"Анжи" поздравил Михаила Кержакова с рождением сына

"Анжи" поздравил с рождением сына бывшего вратаря команды Михаила Кержакова, который сейчас выступает за "Зенит"."От всей души поздравляем Михаила Кержакова с рождением сына! Здоровья маме и малышу! Дагестан любит тебя, Миша!", - говорится в сообщении официального твиттера "Анжи".[media=https://twitter.com/fc_anji/status/1129087291346042881/photo/1]