Источник: Паршивлюку предстоит операция в связи с переломом плеча

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк получил тяжелую травму в матче 28-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0), сообщает телеграм-канал "Мутко против".У футболиста выявлен перелом плеча, а также повреждение ключицы. Он уже улетел в Германию на операцию.Паршивлюк пропустит от двух до трех месяцев, а также все сборы.