Динияр Билялетдинов: Эмери пришел в "Спартак" – я так радовался

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.– Сколько ж людей меня отговаривали идти в "Спартак"! – признался Билялетдинов. – Не потому что это "Спартак", а…– Да! Никто не говорил, что он "ужасный тренер". Формулировали иначе: "Вы не сработаетесь". Я смеялся: "Все будет нормально, не тряситесь. Ни с одним тренером у меня не было проблем. Я не конфликтный, никогда не халтурил, не лез на рожон…" – "Ну, смотри, мы предупреждали".– Да ни на какую – у каждого из этих людей своя история взаимоотношений с Карпиным. Кто-то вспоминал, что Ваня Саенко пиво с ним пил после побед. Потом первый же отправился на выход… Недооценил я те слова. Поначалу-то в "Спартаке" шло отлично, серебро взяли. Эмери пришел – я так радовался. Вот это специалист! Вдруг – бац, вниз пошло!