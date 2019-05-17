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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Динияр Билялетдинов: Эмери пришел в "Спартак" – я так радовался

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.

– Сколько ж людей меня отговаривали идти в "Спартак"! – признался Билялетдинов. – Не потому что это "Спартак", а…

– А потому что собрались к Карпину?

– Да! Никто не говорил, что он "ужасный тренер". Формулировали иначе: "Вы не сработаетесь". Я смеялся: "Все будет нормально, не тряситесь. Ни с одним тренером у меня не было проблем. Я не конфликтный, никогда не халтурил, не лез на рожон…" – "Ну, смотри, мы предупреждали".

– На какую черту Карпина напирали – уверяя, что не сработаетесь?

– Да ни на какую – у каждого из этих людей своя история взаимоотношений с Карпиным. Кто-то вспоминал, что Ваня Саенко пиво с ним пил после побед. Потом первый же отправился на выход… Недооценил я те слова. Поначалу-то в "Спартаке" шло отлично, серебро взяли. Эмери пришел – я так радовался. Вот это специалист! Вдруг – бац, вниз пошло!

"СЭ"
Теги: Билялетдинов Д. Эмери Спартак
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