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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Сергей Игнашевич: Семак - на своём месте, видно его желание играть в современный футбол

Бывший футболист ЦСКА и тренер молодёжного состава "армейцев" Сергей Игнашевич поделился мнением о работе Сергея Семака во главе "Зенита".

"Зенит" входил в круг фаворитов чемпионата, поэтому назвать их победу неожиданной не могу. Рад, что у Серёги получается и обошлось без первых блинов. Он на своём месте. Вижу, ему доставляет удовольствие тренерская работа. Заметно его стремление играть в современный футбол. Например, с "Уфой" осуществлять высокий прессинг было объективно тяжело, а в "Зените" он периодически получается образцовым.

Наверное, его образ соответствует реальности. Семак — очень серьёзный парень, перфекционист во многих вещах. Думаю, с ним приятно и интересно работать не только игрокам, но и тренерскому штабу, персоналу команды", - цитирует Игнашевича "Чемпионат".
Теги: Игнашевич Зенит Семак ЦСКА
Сегодня, 01:37
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