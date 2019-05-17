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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
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Автор нового гимна "Динамо": текст включает в себя взгляд и ощущения динамовских болельщиков

Певец и композитор Николай Арутюнов рассказал о новом гимне "Динамо", который он написал по просьбе московского клуба. Презентация гимна состоится 26 мая перед матчем 30-го тура чемпионата России между "Динамо" и тульским "Арсеналом", который пройдет на новом динамовском стадионе.

"Клуб на меня вышел и попросил написать гимн. Он будет в двух версиях: в симфонической и в рок-версии. Думаю, главной будет первая. Они обе сейчас записаны, но без меня. Сам я спою с симфоническим оркестром 26-го числа на открытии стадиона. Там главным голосом являются болельщики. А где-то в июне мы уже сделаем полную запись.

Я написал как музыку, так и текст. Пока название таким и остается: "Гимн "Динамо". Дальше, может быть, будут какие-то изменения, цитаты из песни. Текст включает в себя взгляд и ощущения динамовских болельщиков. Я вложил в это произведение всю свою фанатскую душу. Хотелось бы, чтобы оно всем понравилось", - цитирует Арутюнова "РБ".
Теги: Дмнамо
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#1  МАРТ  тюмень (Сегодня, 09:51)
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Болеет за:
«Спартак»
.разноголосые трели свистка? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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