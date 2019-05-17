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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Президент "Урала" - об акциях против храма: ни про какие митинги не знаю, я только про футбол

Руководство "Урала" не будет просить болельщиков отказаться от участия в незаконных акциях протеста в Екатеринбурге. Фанаты в большом количестве были замечены в числе протестующих против строительства собора Святой Екатерины в сквере у драмтеатра, сообщает ura.news.

Генеральным спонсором ФК "Урал" является "Трубная металлургическая компания", принадлежащая Дмитрию Пумпянскому. Он же является одним из учредителей "Фонда Святой Екатерины», поддерживающего строительство собора различными PR-акциями.

Представители "Урала" отказались поддержать один из проектов своего главного спонсора и обратиться к фанатам с призывом не посещать незаконные акции протеста.

"Я ни про какие митинги не знаю, я только про футбол. Ни про каких фанатов я ничего не знаю и даже говорить на эту тему не буду", - сказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
Теги: Урал
Сегодня, 10:24
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(3)
#2  saint BASIL  Внешнее кольцо (Сегодня, 10:32)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
очередная шалава


--------------------
бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 10:28)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
"Я ни про какие митинги не знаю, я только про договорняки. Обращайтесь"
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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