Грозав может перейти в "Урал"

Полузащитник Георге Грозав, ныне выступающий за венгерский "Кишварда", может перейти в "Урал", информирует Prosport.ro.Российский клуб узнавал о желании 28-летнего румына вернуться в Россию и его финансовых запросах. С 2013 по 2017 год Грозав выступал за "Ахмат".