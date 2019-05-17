"Томь" прошла лицензирование в РФС

"Томь", претендующая на попадание в премьер-лигу в следующем сезоне, успешно прошла лицензирование в РФС на следующий сезон, информирует твиттер клуба.Команда занимает третье место в таблице Олимп-ФНЛ, дающее право на стыковые матчи за право выхода в РПЛ.