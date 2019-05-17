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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Игнашевич покинет пост тренера молодежки ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевичрассказал, что скоро уйдет с должности тренера молодежного состава армейцев.

– Получил необходимые методические знания, за что благодарен ЦСКА, главному тренеру молодежной команды Андрею Аксёнову и всему ее штабу, – цитирует Чемпионат Игнашевича. – Сейчас нахожусь в предвкушении самостоятельной работы. Появилась уверенность. Осталось попробовать.

В ЦСКА сегодня у меня нет возможности для самостоятельной работы, только в детской школе. Имея такой богатый практический опыт в профессиональном футболе, хочется реализовать себя на взрослом уровне. Продолжать помогать интересно, но я понятливый, получил необходимые методические знания. Есть желание поскорее применить их на практике. Тем более в голове много разных мыслей и идей, которые просто требуют реализации. Вы же видите, что происходит в Лиге чемпионов? После таких матчей даже уснуть тяжело.

Чувствую в себе силы и способности начать карьеру главного тренера. Поэтому просто сидеть в дубле, тратить время и деньги клуба не хочу. Буду работать в сборной Черчесова, поеду стажироваться, учиться и искать варианты самостоятельной работы.

Грустно покидать ЦСКА? Конечно, ведь это мой дом. С другой стороны, у меня начинается новая жизнь, и здесь не до сентиментальностей.
Теги: Игнашевич ЦСКА
Сегодня, 12:23
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9
(3)
#9  xXx   (Сегодня, 13:03)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
ржд гуд,
для тупых свиней ответ в сообщении ниже
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#8  ржд гуд  саратов (Сегодня, 12:55)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Тоже мне воспитанник конноармейский! А где же Локомотив?!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#7  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 12:55)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Xander Cage
Манекен Заболотного,
Дебилы чтоль тут сидят?

насчет дебилов ты метко подметил, не каждый способен в сутки по несколько осло аккаунтов ляпать да графин? smile
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#6  Xander Cage   (Сегодня, 12:41)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Манекен Заболотного,
Дебилы чтоль тут сидят? Ответ в тексте. Продолжит в сборной, а далее и в ЦСКА может место освободиться...

Недавно у нас в гостях был Андрей Соломатин. Он большую часть карьеры провёл в «Локомотиве», но сейчас – как болельщик – идентифицирует себя только с ЦСКА. А когда вы почувствовали себя «конём»? Или у вас до сих пор такого нет?
— ЦСКА — мой дом. Но я воспитанник торпедовской школы. И «Торпедо» также занимает в моём сердце особенное место. Эмоции, которые я испытывал ребёнком, наблюдая за игрой Тишкова, Сарычева, Полукарова, Ширинбекова, остались навсегда. Это клуб, которому я тоже многим обязан.

— «Локомотиву» — нет?
— В «Локомотиве» я провёл три классных сезона. Об этом периоде тоже остались приятные воспоминания
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#5  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 12:36)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: manatee
Манекен Заболотного,
Он же лохомот. Вернется домой.

с каких пор?он торпедовец. а профессионально играть стал в орехово зуево
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#4  Xander Cage   (Сегодня, 12:35)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
manatee,
Лохомот твоя мамаша
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#3  manatee  Москва (Сегодня, 12:33)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Манекен Заболотного,
Он же лохомот. Вернется домой.
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
#2  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 12:27)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
а у нас армейских клубов не так много, куда он пойдет?
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 12:26)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
удачи, игогошич
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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