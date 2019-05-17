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Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Финал Кубка России обслужит Лапочкин

Назначены арбитры, видеоарбитры и инспектор на финальный матч Олимп-Кубка России-2018/2019 "Локомотив" – "Урал". Игра пройдет в Самаре в среду, 22 мая.

Главный судья матча – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), его ассистенты – Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный), резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров), а резервный ассистент судьи – Антон Аверьянов (Москва).

Видеоарбитром будет работать Сергей Карасев (Москва), ассистентом ВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород). Инспектор встречи – Геннадий Куличенков (Тула).

РФС
Теги: Лапочкин
Сегодня, 15:07
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