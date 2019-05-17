Финал Кубка России обслужит Лапочкин

Назначены арбитры, видеоарбитры и инспектор на финальный матч Олимп-Кубка России-2018/2019 "Локомотив" – "Урал". Игра пройдет в Самаре в среду, 22 мая.Главный судья матча – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), его ассистенты – Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный), резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров), а резервный ассистент судьи – Антон Аверьянов (Москва).Видеоарбитром будет работать Сергей Карасев (Москва), ассистентом ВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород). Инспектор встречи – Геннадий Куличенков (Тула).