Россия РПЛ 2018/19
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Финал Кубка России обслужит Лапочкин
Назначены арбитры, видеоарбитры и инспектор на финальный матч Олимп-Кубка России-2018/2019 "Локомотив" – "Урал". Игра пройдет в Самаре в среду, 22 мая.
Главный судья матча – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), его ассистенты – Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный), резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров), а резервный ассистент судьи – Антон Аверьянов (Москва).
Видеоарбитром будет работать Сергей Карасев (Москва), ассистентом ВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород). Инспектор встречи – Геннадий Куличенков (Тула).
РФС
Главный судья матча – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), его ассистенты – Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный), резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров), а резервный ассистент судьи – Антон Аверьянов (Москва).
Видеоарбитром будет работать Сергей Карасев (Москва), ассистентом ВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород). Инспектор встречи – Геннадий Куличенков (Тула).
РФС
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