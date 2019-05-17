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Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

Глушаков не полетит на матч с "Крыльями"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков точно не примет участие в игре с "Крыльями Советов". Он даже не отправится с командой в Самару.

В ходе предыгровой тренировки, которая прошла в Москве, хавбек получил сильный ушиб коленного сустава. Об этом сообщил официальный сайт "красно-белых"

Матч "Крылья Советов" – "Спартак" состоится в субботу.
Теги: Глушаков Спартак Крылья Советов
Сегодня, 16:13
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#1  xXx   (Сегодня, 16:16)
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Болеет за:
ЦСКА
laughing Ага, и все такие поверили в "совпадение"
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
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