Глушаков не полетит на матч с "Крыльями"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков точно не примет участие в игре с "Крыльями Советов". Он даже не отправится с командой в Самару.В ходе предыгровой тренировки, которая прошла в Москве, хавбек получил сильный ушиб коленного сустава. Об этом сообщил официальный сайт "красно-белых"Матч "Крылья Советов" – "Спартак" состоится в субботу.