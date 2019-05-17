Россия РПЛ 2018/19
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Гендиректор УК "Динамо": наш стадион защищен от бакланов
Андрей Лунтовский, генеральный директор УК "Динамо", которая управляет новой ареной "бело-голубых", рассказал о защите стадиона от птиц:
– На Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина работает специальная защита от птиц. Это крик ястреба. Птицы, которые гнездятся на стадионах обычно, пачкают сидения. И чтобы сидения каждый раз не отмывать, применяется звук крика ястреба или другой хищной птицы. Он отпугивает этих нежелательных гостей. Мы это подсмотрели у коллег из Казани, а они, в свою очередь, у англичан.
– Были бы в Москве бакланы, стадион был бы от них защищен?
– 100 процентов! - приводит слова Лунтовского "Спорт-Экспресс".
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– На Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина работает специальная защита от птиц. Это крик ястреба. Птицы, которые гнездятся на стадионах обычно, пачкают сидения. И чтобы сидения каждый раз не отмывать, применяется звук крика ястреба или другой хищной птицы. Он отпугивает этих нежелательных гостей. Мы это подсмотрели у коллег из Казани, а они, в свою очередь, у англичан.
– Были бы в Москве бакланы, стадион был бы от них защищен?
– 100 процентов! - приводит слова Лунтовского "Спорт-Экспресс".
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