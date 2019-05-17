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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Гендиректор УК "Динамо": наш стадион защищен от бакланов

Андрей Лунтовский, генеральный директор УК "Динамо", которая управляет новой ареной "бело-голубых", рассказал о защите стадиона от птиц:

– На Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина работает специальная защита от птиц. Это крик ястреба. Птицы, которые гнездятся на стадионах обычно, пачкают сидения. И чтобы сидения каждый раз не отмывать, применяется звук крика ястреба или другой хищной птицы. Он отпугивает этих нежелательных гостей. Мы это подсмотрели у коллег из Казани, а они, в свою очередь, у англичан.

– Были бы в Москве бакланы, стадион был бы от них защищен?

– 100 процентов! - приводит слова Лунтовского "Спорт-Экспресс".

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Теги: Динамо Зенит
Сегодня, 17:08
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6
(5)
#6  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 17:33)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ПриветПятираст
За дебакланизацию всей страны!

Осторожнее, в твоих словах явная агрессия к нынешним властям страны и регионов
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#5  ПриветПятираст   (Сегодня, 17:28)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
За дебакланизацию всей страны!


--------------------
jossтоко трахнутые голубыми ослы
Регистрация: 14.05.2019 [жалоба]
#4  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:23)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
...– Были бы в Москве бакланы...
Судя по результатам Динамо, они таки есть...такие жирные, давно летать разучившиеся... smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#3  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 17:23)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
"....Были бы в Москве бакланы, стадион был бы от них защищен?"

Да в Москве сплошные "бакланы", там других "птиц" и не водится.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#2  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 17:20)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
а от дуралеев трансферной компании ?
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#1  xXx   (Сегодня, 17:14)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
laughing
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
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