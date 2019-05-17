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Россия РПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Испытание «Краснодара» Тулой и репетиция финала Кубка. Превью 29-го тура РПЛ

«Локомотив» и «Урал» сыграют за неделю до решающего матча в другом турнире, а «Краснодар», который пытается удержать третью строчку или даже подвинуть «железнодорожников», отправляется в Тулу, где весной были уничтожены все сильные чемпионата сего

Испытание «Краснодара» Тулой и репетиция финала Кубка. Превью 29-го тура РПЛ


«Уфа» - «Оренбург»
Суббота, 14:00. Матч Премьер


К сожалению, на финишной прямой, наравне с решающими играми, всегда есть матчи, в которых реальной мотивации нет. Эта – одна из них. «Оренбург» увяз в середине таблицы, «Уфа» имеет только математические шансы на то, чтоб избежать стыков. Учитывая, что на следующей неделе у команды Евсеева «Локомотив», - в это ну совсем не верится.

При этом даже не понятно, какое место в стыках будет выгоднее – 13-е или 14-е. Потому что один из соперников, представляющих ФНЛ, «Томь», которая не хочет в премьер-лигу и будет, скорее всего, добровольно сливать стыки. Именно с ней хотели бы встретиться и «Крылья», и «Уфа». Пока выгоднее выглядит 14-е место «Уфы», но за два тура в ФНЛ многое может измениться.


ЦСКА – «Ахмат»
Суббота, 16:30. Матч Премьер


Главное «армейцы» проиграли. Осталось два матча, а до третьего места, которое гарантирует Лигу Чемпионов, пять очков. И никаких реальных шансов его занять – «Краснодар» ведь спать не будет.

Теперь Гончаренко нужно хотя бы не упустить Лигу Европы. Финансового проку от неё не очень много, зато какой-никакой опыт для юного костяка «красно-синих». Может, это станет лишним поводом остаться Бекао, который, как пишут журналисты, собрался переезжать в Италию – якобы не устраивают предложенные клубом условия.

«Ахмат» очередной сезон – других за последние лет десять не было – заканчивает, борясь только за престиж. Грозный неплохо поднялся в последних турах, но вот до еврокубков команде Рахимова никак не дотянуть.


«Крылья Советов» - «Спартак»
Суббота, 19:30. Матч Премьер


Вот у Самары ещё есть шансы избежать стыковых матчей, но впереди у них жёсткие оппоненты – «Спартак» и ЦСКА. Учитывая кошмарную весеннюю статистику Божовича – одна победа и одна ничья на последние восемь игр, - а также потери Самедова, Джано и Корниленко, непросто представить, как такая команда навяжет «красно-белым» сопротивление.

Тем более, «Спартаку» есть за что воевать. На место в Лиге Чемпионов они замахнутся вряд ли (4 очка до «Краснодара»), а вот остаться выше ЦСКА – неслабое утешение по итогам проваленного сезона.

На матче, кстати, не будет Дениса Глушакова. На предматчевой тренировке в Москве он получил травму и в Самару не полетел.


Совпадение ли, что после слитых аудиосообщений, которые косвенно подтверждают, что Глушаков, мягко скажем, не помогал Каррере добиваться с командой успеха, Глушакова отцепили от команды? Решайте сами.

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«Урал» - «Локомотив»
Воскресенье, 11:30. Матч Премьер


Экс-чемпиону крайне важно удержать вторую строчку (до преследующего «Краснодара» всего два очка). Это, может быть, даже более приоритетная задача, чем победа в Кубке. Всё-таки попадание в групповой этап это хорошие деньги, возможность собрать пару аншлагов (правда, минувшей осенью у «Локо» с этим как-то не заладилось) и престиж. А вот Кубок некоторые и за полноценный трофей не считают.

Так что в репетиции грядущего финала – а именно с «Уралом» предстоит соперничать «Локо» в решающей игре за Кубок - у Екатеринбурга, есть ощущение, даже меньше шансов, чем в матче жизни, который состоится 22-го числа. Да и мотивации - так же.


«Енисей» - «Динамо»
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер


Красноярск официально вылетел и теперь борется лишь за то, чтобы лишний раз порадовать болельщиков. У «Динамо» мотивация не такая эфемерная - ещё есть шанс провалиться в зону стыковых матчей. Шанс не очень большой – мы уже говорили про календарь «Крыльев», - но в таких вопросах лучше перестараться.

Москвичи будут играть, зная результат «Крыльев», поэтому их может устроить и ничья - если «Спартак» победит в своём матче.

Заодно Хохлов и его команда наверняка захотят отомстить за домашнее поражение от «Енисея». Побед у Аленичева за сезон было совсем мало, но каким-то образом приложить на выезде «бело-голубых» он сумел.


«Арсенал» - «Краснодар»
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер


Увязнет ли ещё один наш топовый клуб в тульском болоте? Речь не о качестве газона «Арсенала» - просто этой весной команда Черевченко превосходно играет дома против сильных соперников и топит их без исключений.

ЦСКА был бит в Грозном, но юридически – дома. «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» «пушкари» уничтожали уже при своей публике. Повторит ли «Краснодар» их участь? У «Арсенала» во всём разгаре битва за места в Лиге Европы, а «Краснодар» надеется выпихнуть «Локо» со второго места.

Фактор против «Арсенала» - игра на неделе против Екатеринбурга. Матч получился очень энергозатратным и нервным, так что наверняка скажется. С другой стороны, Тула теперь в курсе, что все её надежды только на чемпионат - из Кубка они вылетели, - и будет ещё более мотивированной.


«Ростов» - «Зенит»
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер


Обидно, но и здесь воевать не за что. Дончане откатились в середину таблицы и уже явно не претендуют на Лигу Европы. «Зенит» уже неделю как чемпион. Остаются только кадровые мотивации – Азмун, например, наверняка бы хотел забить пару мячей и укрепить свои позиции в гонке бомбардиров, если бы оказался в составе. Но, как сообщал Геннадий Орлов, форвард уехал в Иран и точно не сыграет.

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Впрочем, задача у «Ростов» есть - достойно проводить легенду, ведь игра с питерцами станет прощальной для Тимофея Калачёва. Никто из нас не верил, что белорусская машина когда-нибудь соберётся заканчивать, но, похоже, это всё-таки случится.

Большинство футболистов основного состава почти наверняка получат отдых, так что играть против «Ростова» будут те, кто не получал достаточно игровой практики.

Разве появление гениального Заболотного - не лишний повод посмотреть игру?



«Рубин» - «Анжи»
Понедельник, 19:00. Матч ТВ


«Анжи» вылетел, а «Рубин» успел обезопасить себя от стыков, так что играть две не самые интересные команды нашей лиги будут на интерес. Для Махачкалы это особенно тяжело – чуть ли не весь сезон они играли, не получая зарплату, а теперь их не мотивирует даже ситуация в турнирной таблице.

Впрочем, у «Рубина» не меньше поводов для грусти. Судя по словам Бердыева, он, похоже, всё-таки покинет Казань летом. Если не снимут еврокубковый бан, «Рубину» придётся очень непросто – с таким составом и без чародея на тренерском посту придётся бороться за выживание.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Спартак Зенит Локомотив Динамо Краснодар Арсенал Тула
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