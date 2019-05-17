Испытание «Краснодара» Тулой и репетиция финала Кубка. Превью 29-го тура РПЛ

«Уфа» - «Оренбург»

Суббота, 14:00. Матч Премьер

ЦСКА – «Ахмат»

Суббота, 16:30. Матч Премьер

«Крылья Советов» - «Спартак»

Суббота, 19:30. Матч Премьер

Сегодня утром, перед вылетом на матч против «Крыльев Советов», красно-белые провели тренировку.



В ходе занятия сильный ушиб коленного сустава получил полузащитник Денис Глушаков. Было принято решение, что он останется в Москве.https://t.co/XDth0fJFGU#КрыльяСпартак pic.twitter.com/tP3BV649p5