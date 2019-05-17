Россия РПЛ 2018/19
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Испытание «Краснодара» Тулой и репетиция финала Кубка. Превью 29-го тура РПЛ
«Локомотив» и «Урал» сыграют за неделю до решающего матча в другом турнире, а «Краснодар», который пытается удержать третью строчку или даже подвинуть «железнодорожников», отправляется в Тулу, где весной были уничтожены все сильные чемпионата сего
К сожалению, на финишной прямой, наравне с решающими играми, всегда есть матчи, в которых реальной мотивации нет. Эта – одна из них. «Оренбург» увяз в середине таблицы, «Уфа» имеет только математические шансы на то, чтоб избежать стыков. Учитывая, что на следующей неделе у команды Евсеева «Локомотив», - в это ну совсем не верится.
При этом даже не понятно, какое место в стыках будет выгоднее – 13-е или 14-е. Потому что один из соперников, представляющих ФНЛ, «Томь», которая не хочет в премьер-лигу и будет, скорее всего, добровольно сливать стыки. Именно с ней хотели бы встретиться и «Крылья», и «Уфа». Пока выгоднее выглядит 14-е место «Уфы», но за два тура в ФНЛ многое может измениться.
Главное «армейцы» проиграли. Осталось два матча, а до третьего места, которое гарантирует Лигу Чемпионов, пять очков. И никаких реальных шансов его занять – «Краснодар» ведь спать не будет.
Теперь Гончаренко нужно хотя бы не упустить Лигу Европы. Финансового проку от неё не очень много, зато какой-никакой опыт для юного костяка «красно-синих». Может, это станет лишним поводом остаться Бекао, который, как пишут журналисты, собрался переезжать в Италию – якобы не устраивают предложенные клубом условия.
«Ахмат» очередной сезон – других за последние лет десять не было – заканчивает, борясь только за престиж. Грозный неплохо поднялся в последних турах, но вот до еврокубков команде Рахимова никак не дотянуть.
Вот у Самары ещё есть шансы избежать стыковых матчей, но впереди у них жёсткие оппоненты – «Спартак» и ЦСКА. Учитывая кошмарную весеннюю статистику Божовича – одна победа и одна ничья на последние восемь игр, - а также потери Самедова, Джано и Корниленко, непросто представить, как такая команда навяжет «красно-белым» сопротивление.
Тем более, «Спартаку» есть за что воевать. На место в Лиге Чемпионов они замахнутся вряд ли (4 очка до «Краснодара»), а вот остаться выше ЦСКА – неслабое утешение по итогам проваленного сезона.
На матче, кстати, не будет Дениса Глушакова. На предматчевой тренировке в Москве он получил травму и в Самару не полетел.
Совпадение ли, что после слитых аудиосообщений, которые косвенно подтверждают, что Глушаков, мягко скажем, не помогал Каррере добиваться с командой успеха, Глушакова отцепили от команды? Решайте сами.
Убрать Глушакова? Какие задачи поставили перед новым гендиром «Спартака»
Экс-чемпиону крайне важно удержать вторую строчку (до преследующего «Краснодара» всего два очка). Это, может быть, даже более приоритетная задача, чем победа в Кубке. Всё-таки попадание в групповой этап это хорошие деньги, возможность собрать пару аншлагов (правда, минувшей осенью у «Локо» с этим как-то не заладилось) и престиж. А вот Кубок некоторые и за полноценный трофей не считают.
Так что в репетиции грядущего финала – а именно с «Уралом» предстоит соперничать «Локо» в решающей игре за Кубок - у Екатеринбурга, есть ощущение, даже меньше шансов, чем в матче жизни, который состоится 22-го числа. Да и мотивации - так же.
Красноярск официально вылетел и теперь борется лишь за то, чтобы лишний раз порадовать болельщиков. У «Динамо» мотивация не такая эфемерная - ещё есть шанс провалиться в зону стыковых матчей. Шанс не очень большой – мы уже говорили про календарь «Крыльев», - но в таких вопросах лучше перестараться.
Москвичи будут играть, зная результат «Крыльев», поэтому их может устроить и ничья - если «Спартак» победит в своём матче.
Заодно Хохлов и его команда наверняка захотят отомстить за домашнее поражение от «Енисея». Побед у Аленичева за сезон было совсем мало, но каким-то образом приложить на выезде «бело-голубых» он сумел.
Увязнет ли ещё один наш топовый клуб в тульском болоте? Речь не о качестве газона «Арсенала» - просто этой весной команда Черевченко превосходно играет дома против сильных соперников и топит их без исключений.
ЦСКА был бит в Грозном, но юридически – дома. «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» «пушкари» уничтожали уже при своей публике. Повторит ли «Краснодар» их участь? У «Арсенала» во всём разгаре битва за места в Лиге Европы, а «Краснодар» надеется выпихнуть «Локо» со второго места.
Фактор против «Арсенала» - игра на неделе против Екатеринбурга. Матч получился очень энергозатратным и нервным, так что наверняка скажется. С другой стороны, Тула теперь в курсе, что все её надежды только на чемпионат - из Кубка они вылетели, - и будет ещё более мотивированной.
Обидно, но и здесь воевать не за что. Дончане откатились в середину таблицы и уже явно не претендуют на Лигу Европы. «Зенит» уже неделю как чемпион. Остаются только кадровые мотивации – Азмун, например, наверняка бы хотел забить пару мячей и укрепить свои позиции в гонке бомбардиров, если бы оказался в составе. Но, как сообщал Геннадий Орлов, форвард уехал в Иран и точно не сыграет.
Карпин ещё не топ. Сезон для «Ростова» закончен
Впрочем, задача у «Ростов» есть - достойно проводить легенду, ведь игра с питерцами станет прощальной для Тимофея Калачёва. Никто из нас не верил, что белорусская машина когда-нибудь соберётся заканчивать, но, похоже, это всё-таки случится.
Большинство футболистов основного состава почти наверняка получат отдых, так что играть против «Ростова» будут те, кто не получал достаточно игровой практики.
Разве появление гениального Заболотного - не лишний повод посмотреть игру?
«Анжи» вылетел, а «Рубин» успел обезопасить себя от стыков, так что играть две не самые интересные команды нашей лиги будут на интерес. Для Махачкалы это особенно тяжело – чуть ли не весь сезон они играли, не получая зарплату, а теперь их не мотивирует даже ситуация в турнирной таблице.
Впрочем, у «Рубина» не меньше поводов для грусти. Судя по словам Бердыева, он, похоже, всё-таки покинет Казань летом. Если не снимут еврокубковый бан, «Рубину» придётся очень непросто – с таким составом и без чародея на тренерском посту придётся бороться за выживание.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
«Уфа» - «Оренбург»
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Суббота, 14:00. Матч Премьер
К сожалению, на финишной прямой, наравне с решающими играми, всегда есть матчи, в которых реальной мотивации нет. Эта – одна из них. «Оренбург» увяз в середине таблицы, «Уфа» имеет только математические шансы на то, чтоб избежать стыков. Учитывая, что на следующей неделе у команды Евсеева «Локомотив», - в это ну совсем не верится.
При этом даже не понятно, какое место в стыках будет выгоднее – 13-е или 14-е. Потому что один из соперников, представляющих ФНЛ, «Томь», которая не хочет в премьер-лигу и будет, скорее всего, добровольно сливать стыки. Именно с ней хотели бы встретиться и «Крылья», и «Уфа». Пока выгоднее выглядит 14-е место «Уфы», но за два тура в ФНЛ многое может измениться.
ЦСКА – «Ахмат»
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Главное «армейцы» проиграли. Осталось два матча, а до третьего места, которое гарантирует Лигу Чемпионов, пять очков. И никаких реальных шансов его занять – «Краснодар» ведь спать не будет.
Теперь Гончаренко нужно хотя бы не упустить Лигу Европы. Финансового проку от неё не очень много, зато какой-никакой опыт для юного костяка «красно-синих». Может, это станет лишним поводом остаться Бекао, который, как пишут журналисты, собрался переезжать в Италию – якобы не устраивают предложенные клубом условия.
«Ахмат» очередной сезон – других за последние лет десять не было – заканчивает, борясь только за престиж. Грозный неплохо поднялся в последних турах, но вот до еврокубков команде Рахимова никак не дотянуть.
«Крылья Советов» - «Спартак»
Суббота, 19:30. Матч Премьер
Суббота, 19:30. Матч Премьер
Вот у Самары ещё есть шансы избежать стыковых матчей, но впереди у них жёсткие оппоненты – «Спартак» и ЦСКА. Учитывая кошмарную весеннюю статистику Божовича – одна победа и одна ничья на последние восемь игр, - а также потери Самедова, Джано и Корниленко, непросто представить, как такая команда навяжет «красно-белым» сопротивление.
Тем более, «Спартаку» есть за что воевать. На место в Лиге Чемпионов они замахнутся вряд ли (4 очка до «Краснодара»), а вот остаться выше ЦСКА – неслабое утешение по итогам проваленного сезона.
На матче, кстати, не будет Дениса Глушакова. На предматчевой тренировке в Москве он получил травму и в Самару не полетел.
Сегодня утром, перед вылетом на матч против «Крыльев Советов», красно-белые провели тренировку.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) May 17, 2019
В ходе занятия сильный ушиб коленного сустава получил полузащитник Денис Глушаков. Было принято решение, что он останется в Москве.https://t.co/XDth0fJFGU#КрыльяСпартак pic.twitter.com/tP3BV649p5
Совпадение ли, что после слитых аудиосообщений, которые косвенно подтверждают, что Глушаков, мягко скажем, не помогал Каррере добиваться с командой успеха, Глушакова отцепили от команды? Решайте сами.
Убрать Глушакова? Какие задачи поставили перед новым гендиром «Спартака»
«Урал» - «Локомотив»
Воскресенье, 11:30. Матч Премьер
Воскресенье, 11:30. Матч Премьер
Экс-чемпиону крайне важно удержать вторую строчку (до преследующего «Краснодара» всего два очка). Это, может быть, даже более приоритетная задача, чем победа в Кубке. Всё-таки попадание в групповой этап это хорошие деньги, возможность собрать пару аншлагов (правда, минувшей осенью у «Локо» с этим как-то не заладилось) и престиж. А вот Кубок некоторые и за полноценный трофей не считают.
Так что в репетиции грядущего финала – а именно с «Уралом» предстоит соперничать «Локо» в решающей игре за Кубок - у Екатеринбурга, есть ощущение, даже меньше шансов, чем в матче жизни, который состоится 22-го числа. Да и мотивации - так же.
«Енисей» - «Динамо»
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Красноярск официально вылетел и теперь борется лишь за то, чтобы лишний раз порадовать болельщиков. У «Динамо» мотивация не такая эфемерная - ещё есть шанс провалиться в зону стыковых матчей. Шанс не очень большой – мы уже говорили про календарь «Крыльев», - но в таких вопросах лучше перестараться.
Москвичи будут играть, зная результат «Крыльев», поэтому их может устроить и ничья - если «Спартак» победит в своём матче.
Заодно Хохлов и его команда наверняка захотят отомстить за домашнее поражение от «Енисея». Побед у Аленичева за сезон было совсем мало, но каким-то образом приложить на выезде «бело-голубых» он сумел.
«Арсенал» - «Краснодар»
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Увязнет ли ещё один наш топовый клуб в тульском болоте? Речь не о качестве газона «Арсенала» - просто этой весной команда Черевченко превосходно играет дома против сильных соперников и топит их без исключений.
ЦСКА был бит в Грозном, но юридически – дома. «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» «пушкари» уничтожали уже при своей публике. Повторит ли «Краснодар» их участь? У «Арсенала» во всём разгаре битва за места в Лиге Европы, а «Краснодар» надеется выпихнуть «Локо» со второго места.
Фактор против «Арсенала» - игра на неделе против Екатеринбурга. Матч получился очень энергозатратным и нервным, так что наверняка скажется. С другой стороны, Тула теперь в курсе, что все её надежды только на чемпионат - из Кубка они вылетели, - и будет ещё более мотивированной.
«Ростов» - «Зенит»
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Обидно, но и здесь воевать не за что. Дончане откатились в середину таблицы и уже явно не претендуют на Лигу Европы. «Зенит» уже неделю как чемпион. Остаются только кадровые мотивации – Азмун, например, наверняка бы хотел забить пару мячей и укрепить свои позиции в гонке бомбардиров, если бы оказался в составе. Но, как сообщал Геннадий Орлов, форвард уехал в Иран и точно не сыграет.
Карпин ещё не топ. Сезон для «Ростова» закончен
Впрочем, задача у «Ростов» есть - достойно проводить легенду, ведь игра с питерцами станет прощальной для Тимофея Калачёва. Никто из нас не верил, что белорусская машина когда-нибудь соберётся заканчивать, но, похоже, это всё-таки случится.
Большинство футболистов основного состава почти наверняка получат отдых, так что играть против «Ростова» будут те, кто не получал достаточно игровой практики.
Разве появление гениального Заболотного - не лишний повод посмотреть игру?
... pic.twitter.com/uVtVSMs0HW— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) May 16, 2019
«Рубин» - «Анжи»
Понедельник, 19:00. Матч ТВ
Понедельник, 19:00. Матч ТВ
«Анжи» вылетел, а «Рубин» успел обезопасить себя от стыков, так что играть две не самые интересные команды нашей лиги будут на интерес. Для Махачкалы это особенно тяжело – чуть ли не весь сезон они играли, не получая зарплату, а теперь их не мотивирует даже ситуация в турнирной таблице.
Впрочем, у «Рубина» не меньше поводов для грусти. Судя по словам Бердыева, он, похоже, всё-таки покинет Казань летом. Если не снимут еврокубковый бан, «Рубину» придётся очень непросто – с таким составом и без чародея на тренерском посту придётся бороться за выживание.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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