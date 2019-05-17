"Локомотив" поздравил пропавшего из клуба Денисова с 35-летием

Сегодня полузащитнику «Локо» Игорю Денисову исполнилось 35 лет!

С днём рождения, Игорь ? pic.twitter.com/Ia9qh8WpRR — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 17, 2019

Официальный аккаунт "железнодорожников" в твиттере поздравил полузащитника Игоря Денисова с 35-летием.Ранее генеральный директор клуба Василий Кикнадзе сообщал, что не знает о местонахождении Денисова и хотел бы с ним переговорить. Также ходят слухи, что Денисов обиделся на Сёмина из-за того, что тренер стал отдавать предпочтение другому хавбеку Баринову.В текущем сезоне Денисов провёл за "Локо" 26 матчей за москвичей и отдал одну голевую передачу. Он перешёл в стан "красно-зелёных" в 2017 и выиграл с командой два трофея - чемпионат (2017/18) и Кубок России (2016/17).