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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
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"Локомотив" поздравил пропавшего из клуба Денисова с 35-летием

Официальный аккаунт "железнодорожников" в твиттере поздравил полузащитника Игоря Денисова с 35-летием.


Ранее генеральный директор клуба Василий Кикнадзе сообщал, что не знает о местонахождении Денисова и хотел бы с ним переговорить. Также ходят слухи, что Денисов обиделся на Сёмина из-за того, что тренер стал отдавать предпочтение другому хавбеку Баринову.

Никогда такого не было и вот... Игорь Денисов снова бунтует. Или нет?

В текущем сезоне Денисов провёл за "Локо" 26 матчей за москвичей и отдал одну голевую передачу. Он перешёл в стан "красно-зелёных" в 2017 и выиграл с командой два трофея - чемпионат (2017/18) и Кубок России (2016/17).
Теги: Денисов Локомотив
Сегодня, 19:51
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#2  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:22)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уже 35?! Везде, где играл, херню устроил, в том числе и в Сборной... С Днем Рождения! Фото: какие глаза - олигофрен!)))
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#1  Kytarba  Сочи (Сегодня, 20:05)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Уже 35? ! Везде где играл капитан команды ,в том числе и в сборной.. С днем рождения!!! фото-какие глаза, Орёл!!))))
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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