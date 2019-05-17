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"Локомотив" поздравил пропавшего из клуба Денисова с 35-летием
Официальный аккаунт "железнодорожников" в твиттере поздравил полузащитника Игоря Денисова с 35-летием.
Ранее генеральный директор клуба Василий Кикнадзе сообщал, что не знает о местонахождении Денисова и хотел бы с ним переговорить. Также ходят слухи, что Денисов обиделся на Сёмина из-за того, что тренер стал отдавать предпочтение другому хавбеку Баринову.
Никогда такого не было и вот... Игорь Денисов снова бунтует. Или нет?
В текущем сезоне Денисов провёл за "Локо" 26 матчей за москвичей и отдал одну голевую передачу. Он перешёл в стан "красно-зелёных" в 2017 и выиграл с командой два трофея - чемпионат (2017/18) и Кубок России (2016/17).
Сегодня полузащитнику «Локо» Игорю Денисову исполнилось 35 лет!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 17, 2019
С днём рождения, Игорь ? pic.twitter.com/Ia9qh8WpRR
Ранее генеральный директор клуба Василий Кикнадзе сообщал, что не знает о местонахождении Денисова и хотел бы с ним переговорить. Также ходят слухи, что Денисов обиделся на Сёмина из-за того, что тренер стал отдавать предпочтение другому хавбеку Баринову.
Никогда такого не было и вот... Игорь Денисов снова бунтует. Или нет?
В текущем сезоне Денисов провёл за "Локо" 26 матчей за москвичей и отдал одну голевую передачу. Он перешёл в стан "красно-зелёных" в 2017 и выиграл с командой два трофея - чемпионат (2017/18) и Кубок России (2016/17).
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