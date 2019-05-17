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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

ЦСКА разгромил "Ахмат" в молодежном первенстве, забив 7 голов

ЦСКА разгромил "Ахмат" со счетом 7:1 в матче 29-го тура молодежного первенства РПЛ. Молодежное первенство

29 тур

ЦСКА – "Ахмат" 7:1

Гол: Тикнизян, 4, Жиронкин, 13 (пен.), 18, 41, Востриков, 15, Янов, 43, Шехов, 83 (пен.) - Хизриев, 57

ЦСКА: Зириков, Матвийчук (Савиных, 46), Захаров, Елеев, Ерохин, Сильянов (Конюхов, 58), Тикнизян (Савинов, 58), Аванесян (Абрамушкин, 78), Янов (Шаповалов, 46), Жиронкин (Шехов, 58), Востриков (Пряхин, 46)

"Ахмат": Умаев, Магамаев, Альсултанов, Денилханов, Кармаев, Хубулов, Мосейчук, Садулаев, Чунчуров, Хизриев, Осмоловский
Теги: ЦСКА Ахмат
Сегодня, 20:30
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(4)
#1  xXx   (Сегодня, 20:35)
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Болеет за:
ЦСКА
Да, ребята - Чемпионы! Они могут
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
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