Россия РПЛ 2018/19
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21:04
Анастасия Пустовойтова - о назначении на финал Лиги чемпионов: это, определенно, и радость и возбуждение
Анастасия Пустовойтова - о назначении на финал Лиги чемпионов: это, определенно, и радость и возбуждение
17:03
В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец" (1)
В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец" (1)
16:23
Беляев не хочет продлевать контракт с "Арсеналом". Защитником интересуются "Спартак" и "Локо" (9)
Беляев не хочет продлевать контракт с "Арсеналом". Защитником интересуются "Спартак" и "Локо" (9)
13:15
"Тамбов" прошел лицензирование (2)
"Тамбов" прошел лицензирование (2)
10:24
Президент "Урала" - об акциях против храма: ни про какие митинги не знаю, я только про футбол (4)
Президент "Урала" - об акциях против храма: ни про какие митинги не знаю, я только про футбол (4)
10:20
Жена украинского футболиста рассказала, как муж относится к ее откровенным фотографиям в инстаграме (14)
Жена украинского футболиста рассказала, как муж относится к ее откровенным фотографиям в инстаграме (14)
09:30
Автор нового гимна "Динамо": текст включает в себя взгляд и ощущения динамовских болельщиков (6)
Автор нового гимна "Динамо": текст включает в себя взгляд и ощущения динамовских болельщиков (6)
ЦСКА разгромил "Ахмат" в молодежном первенстве, забив 7 голов
ЦСКА разгромил "Ахмат" со счетом 7:1 в матче 29-го тура молодежного первенства РПЛ. Молодежное первенство
29 тур
ЦСКА – "Ахмат" 7:1
Гол: Тикнизян, 4, Жиронкин, 13 (пен.), 18, 41, Востриков, 15, Янов, 43, Шехов, 83 (пен.) - Хизриев, 57
ЦСКА: Зириков, Матвийчук (Савиных, 46), Захаров, Елеев, Ерохин, Сильянов (Конюхов, 58), Тикнизян (Савинов, 58), Аванесян (Абрамушкин, 78), Янов (Шаповалов, 46), Жиронкин (Шехов, 58), Востриков (Пряхин, 46)
"Ахмат": Умаев, Магамаев, Альсултанов, Денилханов, Кармаев, Хубулов, Мосейчук, Садулаев, Чунчуров, Хизриев, Осмоловский
29 тур
ЦСКА – "Ахмат" 7:1
Гол: Тикнизян, 4, Жиронкин, 13 (пен.), 18, 41, Востриков, 15, Янов, 43, Шехов, 83 (пен.) - Хизриев, 57
ЦСКА: Зириков, Матвийчук (Савиных, 46), Захаров, Елеев, Ерохин, Сильянов (Конюхов, 58), Тикнизян (Савинов, 58), Аванесян (Абрамушкин, 78), Янов (Шаповалов, 46), Жиронкин (Шехов, 58), Востриков (Пряхин, 46)
"Ахмат": Умаев, Магамаев, Альсултанов, Денилханов, Кармаев, Хубулов, Мосейчук, Садулаев, Чунчуров, Хизриев, Осмоловский
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