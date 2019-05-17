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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Гендиректор "Чайки": пока не получили лицензию, но ничего страшного нет

Генеральный директор "Чайки" Владимир Аврамко прокомментировал ситуацию с получением лицензии РФС.

Ранее стало известно, что "Чайка" стала одним из 10 клубов, которым было отказано в выдаче лицензии.

"Все верно, пока не получили лицензию, но ничего страшного нет. Идет нормальный рабочий процесс, осталось привести в порядок документы, кое-что довезти, и все получим. Никаких проблем, и тем более задолженностей у нас нет", - цитирует Аврамко Sport24.
Теги: Чайка
Сегодня, 20:32
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