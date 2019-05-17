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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Родственники свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева прибыли в Прагу

Родственники россиянки Екатерины Бобковой, проходящей в качестве свидетельницы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, прибыли в Прагу, сообщает "РИА Новости".

Бобкова давала показания по делу о двух драках в центре Москвы с участием Кокорина и Мамаева.

Бобкова 10 мая вышла на балкон покурить, ее тело было обнаружено на земле с многочисленными травмами, после чего она была отправлена в больницу города Градец-Кралове. Никаких следов насильственных действий в отношении пострадавшей полиция не обнаружила.
Теги: Кокорин Мамаев
Вчера, 23:03
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