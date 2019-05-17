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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Роман Павлюченко считает, что Дзюбе нужно пробовать свои силы в АПЛ

Экс-нападающий "Спартака", "Локомотива" и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко оценил шансы форварда "Зенита" Артема Дзюбы заиграть в чемпионате Англии.

"Там и в 35 играют. (Смеется.) Если у него появится конкретное предложение, то почему бы не поехать? Вы знаете, в России Артем уже поднялся до определенного уровня. Как футболист он здесь уже не растет. Судите сами – чемпионом страны стал, забивает, отдает. Дальше развиваться некуда. Если Артем хочет продолжать прогрессировать то, наверное, нужно пробовать. Но все зависит от того, появится ли стоящий вариант", – цитирует Павлюченко "Спорт-Экспресс".
Теги: Павлюченко Дзюба
Вчера, 23:14
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