Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:55
"Спартак" заинтересован в полузащитнике "Брюгге" (1)
"Спартак" заинтересован в полузащитнике "Брюгге" (1)
Вчера, 22:16
Назван лучший игрок чемпионата Голландии
Назван лучший игрок чемпионата Голландии
Вчера, 21:04
Анастасия Пустовойтова - о назначении на финал Лиги чемпионов: это, определенно, и радость и возбуждение (1)
Анастасия Пустовойтова - о назначении на финал Лиги чемпионов: это, определенно, и радость и возбуждение (1)
Вчера, 20:55
Мауро Икарди опроверг слухи о переходе в "Ювентус"
Мауро Икарди опроверг слухи о переходе в "Ювентус"
Вчера, 20:30
ЦСКА разгромил "Ахмат" в молодежном первенстве, забив 7 голов (3)
ЦСКА разгромил "Ахмат" в молодежном первенстве, забив 7 голов (3)
Вчера, 20:26
В семье Кирилла Комбарова родился четвертый сын (1)
В семье Кирилла Комбарова родился четвертый сын (1)
Вчера, 19:56
Черевченко: я остаюсь в "Арсенале"
Черевченко: я остаюсь в "Арсенале"
Вчера, 19:51
"Локомотив" поздравил пропавшего из клуба Денисова с 35-летием (4)
"Локомотив" поздравил пропавшего из клуба Денисова с 35-летием (4)
Вчера, 19:32
"Ахмат" и "Ростов" не получили лицензии УЕФА (1)
"Ахмат" и "Ростов" не получили лицензии УЕФА (1)
Вчера, 19:25
Черевченко может возглавить "Црвену Звезду" (2)
Черевченко может возглавить "Црвену Звезду" (2)
Вчера, 18:59
Чалов: наша цель - Лига Европы
Чалов: наша цель - Лига Европы
Вчера, 18:40
"Сочи" саркастически отреагировал на твит о травме Глушакова (25)
"Сочи" саркастически отреагировал на твит о травме Глушакова (25)
Вчера, 18:28
Игрока "Сандерленда" во время матча, похоже, ударил фанат (1)
Игрока "Сандерленда" во время матча, похоже, ударил фанат (1)
Вчера, 18:20
Круговой интересует "Спартак" и "Зенит"
Круговой интересует "Спартак" и "Зенит"
Вчера, 17:23
Чалов: у нас почти все клубы действуют от обороны (3)
Чалов: у нас почти все клубы действуют от обороны (3)
Вчера, 17:08
Гендиректор УК "Динамо": наш стадион защищен от бакланов (33)
Гендиректор УК "Динамо": наш стадион защищен от бакланов (33)
Вчера, 17:03
В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец" (1)
В Доме футбола разбираются насчёт возможного договорного характера игры "Чайка" - "Черноморец" (1)
Вчера, 16:29
Гвардиола: Я не собираюсь в "Ювентус" (1)
Гвардиола: Я не собираюсь в "Ювентус" (1)
Вчера, 16:23
Беляев не хочет продлевать контракт с "Арсеналом". Защитником интересуются "Спартак" и "Локо" (9)
Беляев не хочет продлевать контракт с "Арсеналом". Защитником интересуются "Спартак" и "Локо" (9)
Вчера, 16:18
Головин продолжит выступать за "Монако" (3)
Головин продолжит выступать за "Монако" (3)
Вчера, 16:13
Глушаков не полетит на матч с "Крыльями" (17)
Глушаков не полетит на матч с "Крыльями" (17)
Вчера, 15:51
Геннадий Орлов: Аршавин был изначально обречён в Англии (12)
Геннадий Орлов: Аршавин был изначально обречён в Англии (12)
Вчера, 15:07
Финал Кубка России обслужит Лапочкин
Финал Кубка России обслужит Лапочкин
Вчера, 14:37
Нападающий "Урала" Ильин заявил, что не оскорблял по национальному признаку Мирзова (10)
Нападающий "Урала" Ильин заявил, что не оскорблял по национальному признаку Мирзова (10)
Вчера, 14:32
"Ювентус" объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера (6)
"Ювентус" объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера (6)
Вчера, 14:25
"Атлетико" заинтересован в трансфере Алонсо
"Атлетико" заинтересован в трансфере Алонсо
Вчера, 13:40
"Манчестер Юнайтед" рассматривает Силлессен как замену де Хеа (3)
"Манчестер Юнайтед" рассматривает Силлессен как замену де Хеа (3)
Вчера, 13:15
"Тамбов" прошел лицензирование (2)
"Тамбов" прошел лицензирование (2)
Вчера, 13:07
"Ман Сити" может перехватить Гризманна у "Барселоны"
"Ман Сити" может перехватить Гризманна у "Барселоны"
Вчера, 12:44
Навас может перейти "Порту"
Навас может перейти "Порту"
Вчера, 12:26
Альваро Мората: сделаю все, чтобы остаться в "Атлетико" (1)
Альваро Мората: сделаю все, чтобы остаться в "Атлетико" (1)
Вчера, 12:23
Игнашевич покинет пост тренера молодежки ЦСКА (23)
Игнашевич покинет пост тренера молодежки ЦСКА (23)
Вчера, 11:53
Рахим Стерлинг: в молодости сильно болел за "МЮ"
Рахим Стерлинг: в молодости сильно болел за "МЮ"
Вчера, 11:32
"Томь" прошла лицензирование в РФС
"Томь" прошла лицензирование в РФС
"Спартак" заинтересован в полузащитнике "Брюгге"
В сферу интересов красно-белых попал 26-летний атакующий хавбек "Брюгге" Ханс Ванекен.
В четверг, 16 мая, представители московского клуба побывали на выездном матче его команды в плей-офф чемпионата Бельгии со "Стандардом" (0:2), где полузащитник, чью трансферную стоимость портал transfermarkt.de оценивает в 10 миллионов евро, провел на поле все 90 минут.
"Спорт-Экспресс"
В четверг, 16 мая, представители московского клуба побывали на выездном матче его команды в плей-офф чемпионата Бельгии со "Стандардом" (0:2), где полузащитник, чью трансферную стоимость портал transfermarkt.de оценивает в 10 миллионов евро, провел на поле все 90 минут.
"Спорт-Экспресс"
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