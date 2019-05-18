Россия РПЛ 2018/19
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Федор Чалов: в целом об "Ахмате" скажу, что это команда с характером
Нападающий ЦСКА Федор Чалов в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Ахмата" отметил, что это непростой соперник.
"В целом об "Ахмате" с кажу, что это команда с характером. Ее игроки никогда не уберут ногу. И очень организованная, но все-таки больше домашняя, чем выездная. Мы будем отталкиваться от себя и действовать первым номером. Важно как можно скорее открыть счет", - цитирует Чалова твиттер клуба.
"В целом об "Ахмате" с кажу, что это команда с характером. Ее игроки никогда не уберут ногу. И очень организованная, но все-таки больше домашняя, чем выездная. Мы будем отталкиваться от себя и действовать первым номером. Важно как можно скорее открыть счет", - цитирует Чалова твиттер клуба.
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