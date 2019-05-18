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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
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РФС обсудит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21

Исполком Российской футбольного союза 23 мая проведет очередное заседание. На одной из тем заседания станет лимит на легионеров, который может быть изменен, начиная с сезона-2020/21.

Напомним, сейчас в РПЛ действует лимит по системе "6+5" (не более 6 легионеров на поле). В ФНЛ можно выпускать не больше трех легионеров и иметь в заявке не больше пяти. В ПФЛ легионеры запрещены.

Полный список стратегических вопросов, которые будут обсуждаться за предстоящем заседании исполкома РФС:

1. "Сборные": доклад о состоянии дел по направлению "Работа со сборными". Концепция работы вертикали сборных.
2. "Сотрудничество с международными регуляторами": согласование целей для включения в программу FIFA Forward.
3. "Региональная работа": о выполнении программы финансовой помощи региональным федерациям по футболу и их объединениям в 2018 году и параметрах финансовой помощи на 2019 год.
4. О лимите на легионеров и иных регламентных требованиях к командам, участвующим в профессиональных всероссийских соревнованиях, начиная с сезона-2020/21.

РФС
Сегодня, 11:15
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#3  Федор Гаврилов   (Сегодня, 11:38)
  • -3
  •  (3)

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog
Регистрация: 18.05.2019 [жалоба]
#2  студия дускай   (Сегодня, 11:32)
  • +1
  •  (1)

лимит равно дутые зарплаты а сборная вертикаль не должна упираться в три верхние команды пл а проходить через всю таблицу пл вплоть до 2-4 верхних команд фнл
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 11:27)
  • +5
  •  (5)
online

Идиоты со своим лимитом , как дурак с писаной торбой.Отменять начисто и давно надо было.Но им интересна эта торба, иначе смысл их существования для них же самих превратится в пыль. вот и носятся со своим лимитом и регламентом, как пресловутый дурак.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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