РФС обсудит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21

Исполком Российской футбольного союза 23 мая проведет очередное заседание. На одной из тем заседания станет лимит на легионеров, который может быть изменен, начиная с сезона-2020/21.Напомним, сейчас в РПЛ действует лимит по системе "6+5" (не более 6 легионеров на поле). В ФНЛ можно выпускать не больше трех легионеров и иметь в заявке не больше пяти. В ПФЛ легионеры запрещены.Полный список стратегических вопросов, которые будут обсуждаться за предстоящем заседании исполкома РФС:1. "Сборные": доклад о состоянии дел по направлению "Работа со сборными". Концепция работы вертикали сборных.2. "Сотрудничество с международными регуляторами": согласование целей для включения в программу FIFA Forward.3. "Региональная работа": о выполнении программы финансовой помощи региональным федерациям по футболу и их объединениям в 2018 году и параметрах финансовой помощи на 2019 год.4. О лимите на легионеров и иных регламентных требованиях к командам, участвующим в профессиональных всероссийских соревнованиях, начиная с сезона-2020/21.