Россия РПЛ 2018/19
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"Уфа" - "Оренбург": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Уфы" и "Оренбурга" на матч 29-го тура чемпионата России.
"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун, Вомбергар.
Запасные: Шафинский, Сухов, Пуцко, Круговой, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Ванек, Салатич, Бизяк.
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин, Попович, Мишкич, Рикарду, Деспотович.
Запасные: Довбня, Руденко, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.
"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун, Вомбергар.
Запасные: Шафинский, Сухов, Пуцко, Круговой, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Ванек, Салатич, Бизяк.
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин, Попович, Мишкич, Рикарду, Деспотович.
Запасные: Довбня, Руденко, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.
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