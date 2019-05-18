Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

"Уфа" - "Оренбург": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Уфы" и "Оренбурга" на матч 29-го тура чемпионата России.

"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун, Вомбергар.

Запасные: Шафинский, Сухов, Пуцко, Круговой, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Ванек, Салатич, Бизяк.

"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин, Попович, Мишкич, Рикарду, Деспотович.

Запасные: Довбня, Руденко, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.
Теги: Уфа Оренбург
Сегодня, 13:01
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