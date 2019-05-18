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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Агент: для Ванакена переход в "Спартак" вряд ли станет приоритетным вариантом

Бельгийский агент Сантуш Верхулст оценил возможность перехода полузащитника "Брюгге" Ханса Ванакена в "Спартак".

"Помимо московского "Спартака" интерес к Ванакену также проявляют ПСВ, "Аякс" и "Боруссия" Дортмунд, так что, на мой взгляд, вряд ли Россия станет приоритетным вариантом для игрока", - цитирует Верхулста Sport24.ru.
Теги: Ванакен Спартак Брюгге
Сегодня, 13:36
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#2  jeck324  jeck324 (Сегодня, 14:51)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Xander Cage
Не вкуривает агент об истинном величии хавроний flushed

Ссаной лошади все-таки нужно встваить своих пять копеек


--------------------
Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016 [жалоба]
#1  Xander Cage   (Сегодня, 13:43)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Не вкуривает агент об истинном величии хавроний flushed
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
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