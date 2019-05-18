Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Геннадий Орлов: думаю, "Зенит" выставит на трансфер 10-12 игроков

Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что после нынешнего сезона, в котором "Зенит" стал чемпионом России, петербургский клуб расстанется с большим количеством футболистов.

"Надо избавиться от многих игроков. На трансфер сейчас выставят, я думаю, человек 10-12. У нас же Полоз есть, Цаллагов… Я не знаю, до конца ли с Новосельцевым уже закончилось. Много столько в аренде, которые не нужны.

Другое дело - если уж говорить об острых моментах - это Лука Джорджевич. Чемпионство, говорите, принес? Да, он помог. С одной стороны, он, наверное, нужен был. Но давайте считать реально. 28 мая будет очень важное совещание по поводу легионеров. Это будет с 2020 года, но уже сейчас надо закладывать, готовиться к этому.

Возвращать ли Джорджевича? Шансов мало. Хотя Сергей Семак говорит, что ему он нравится, как игрок. Но конкуренция. Потом, учтите: Александра Кокорина ждут. Это нападающий.

Сможет ли Кокорин вернуться на свой уровень, это от него зависит. Волю надо проявить, характер. "Зенит" предоставит ему шанс. На мой взгляд, все нормально. Я просто знаю немножко информацию про его здоровье. Если захочет - он поднимется", - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".

Sport24.ru
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 14:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(2)
#3  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 15:20)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
«Избавиться» это же надо словечко то какое рупор бомжатни использует
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#2  VitL  Белгород (Сегодня, 15:02)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Надо избавиться от многих игроков


во, набрали
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#1  borisshev  Краснодар (Сегодня, 14:50)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Забыли о таком некрасивым и неудобном слове-МОРАЛЬ!Время нынче такое...Всё же он(Кокорин) дааалеко не ЭДУАРД СТРЕЛЬЦОВ!На чьём примере детей воспитывать будете?Аууу?!
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама