Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:12
Отец Азара стал его агентом (1)
Отец Азара стал его агентом (1)
Вчера, 23:55
"Спартак" заинтересован в полузащитнике "Брюгге" (13)
"Спартак" заинтересован в полузащитнике "Брюгге" (13)
Вчера, 22:45
Роман Павлюченко назвал ошибкой переход Смолова в "Локомотив" (6)
Роман Павлюченко назвал ошибкой переход Смолова в "Локомотив" (6)
Вчера, 22:16
Назван лучший игрок чемпионата Голландии
Назван лучший игрок чемпионата Голландии
Вчера, 21:04
Анастасия Пустовойтова - о назначении на финал Лиги чемпионов: это, определенно, и радость и возбуждение (3)
Анастасия Пустовойтова - о назначении на финал Лиги чемпионов: это, определенно, и радость и возбуждение (3)
Вчера, 20:55
Мауро Икарди опроверг слухи о переходе в "Ювентус" (1)
Мауро Икарди опроверг слухи о переходе в "Ювентус" (1)
Вчера, 20:30
ЦСКА разгромил "Ахмат" в молодежном первенстве, забив 7 голов (3)
ЦСКА разгромил "Ахмат" в молодежном первенстве, забив 7 голов (3)
Вчера, 20:26
В семье Кирилла Комбарова родился четвертый сын (1)
В семье Кирилла Комбарова родился четвертый сын (1)
Вчера, 19:56
Черевченко: я остаюсь в "Арсенале" (4)
Черевченко: я остаюсь в "Арсенале" (4)
Вчера, 19:51
"Локомотив" поздравил пропавшего из клуба Денисова с 35-летием (4)
"Локомотив" поздравил пропавшего из клуба Денисова с 35-летием (4)
Геннадий Орлов: думаю, "Зенит" выставит на трансфер 10-12 игроков
Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что после нынешнего сезона, в котором "Зенит" стал чемпионом России, петербургский клуб расстанется с большим количеством футболистов.
"Надо избавиться от многих игроков. На трансфер сейчас выставят, я думаю, человек 10-12. У нас же Полоз есть, Цаллагов… Я не знаю, до конца ли с Новосельцевым уже закончилось. Много столько в аренде, которые не нужны.
Другое дело - если уж говорить об острых моментах - это Лука Джорджевич. Чемпионство, говорите, принес? Да, он помог. С одной стороны, он, наверное, нужен был. Но давайте считать реально. 28 мая будет очень важное совещание по поводу легионеров. Это будет с 2020 года, но уже сейчас надо закладывать, готовиться к этому.
Возвращать ли Джорджевича? Шансов мало. Хотя Сергей Семак говорит, что ему он нравится, как игрок. Но конкуренция. Потом, учтите: Александра Кокорина ждут. Это нападающий.
Сможет ли Кокорин вернуться на свой уровень, это от него зависит. Волю надо проявить, характер. "Зенит" предоставит ему шанс. На мой взгляд, все нормально. Я просто знаю немножко информацию про его здоровье. Если захочет - он поднимется", - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".
Sport24.ru
"Надо избавиться от многих игроков. На трансфер сейчас выставят, я думаю, человек 10-12. У нас же Полоз есть, Цаллагов… Я не знаю, до конца ли с Новосельцевым уже закончилось. Много столько в аренде, которые не нужны.
Другое дело - если уж говорить об острых моментах - это Лука Джорджевич. Чемпионство, говорите, принес? Да, он помог. С одной стороны, он, наверное, нужен был. Но давайте считать реально. 28 мая будет очень важное совещание по поводу легионеров. Это будет с 2020 года, но уже сейчас надо закладывать, готовиться к этому.
Возвращать ли Джорджевича? Шансов мало. Хотя Сергей Семак говорит, что ему он нравится, как игрок. Но конкуренция. Потом, учтите: Александра Кокорина ждут. Это нападающий.
Сможет ли Кокорин вернуться на свой уровень, это от него зависит. Волю надо проявить, характер. "Зенит" предоставит ему шанс. На мой взгляд, все нормально. Я просто знаю немножко информацию про его здоровье. Если захочет - он поднимется", - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".
Sport24.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.