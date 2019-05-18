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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Геннадий Орлов: Фернандес очень нужен "Зениту"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе защитника сборной России Марио Фернандеса из московского ЦСКА в петербургский "Зенит".

"Да, действительно, "Зенит" хочет его купить. Вопрос весь в том, как с ЦСКА - сторгуются или нет. Потому что это будут большие деньги. Думаю, порядка 25 миллионов евро. А меньше - какой смысл ЦСКА его отдавать?

Он очень нужен "Зениту". Он основополагающий в защите, игрок сборной страны, у него русский паспорт.

Анюков? Наверное, его оставят еще на год, потому что в этом году он великолепно себя проявил, помог, он все время в хорошей форме. Поэтому никто, а особенно Семак, не смотрит на паспорт. Он смотрит на помощь от игрока", - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".

Sport24.ru
Теги: Фернандес Орлов Зенит
Сегодня, 14:34
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6
(4)
#6  Xander Cage   (Сегодня, 15:13)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Lord_Vik,
Кони прямо на открывашке опустили свиномордий
Регистрация: 11.05.2019 [жалоба]
#5  Skyline  СПБ (Сегодня, 15:11)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
второсортный бразил. лучше в европе купить за такие бабки, и помоложе


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#4  plast  Спб (Сегодня, 15:04)
  • -2
  •  (4)
online

Фернандесу очень нужен Зенит что бы завоевывать трофеи и вернуться в лч
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 15:03)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Lord_Vik
Распустить ослятню confused

опустить свиней, миссия выполнена
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 14:52)
  • -1
  •  (5)

Фернандес заиграет в любом топ чемпионате,в России сможет заиграть в Локо,в Краснодаре,но не в Зените.Почему?Он слишком скромный.В Зените его схавают,а времени на адаптации нет
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 14:51)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Распустить ослятню confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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