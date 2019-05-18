Россия РПЛ 2018/19
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Геннадий Орлов: Фернандес очень нужен "Зениту"
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе защитника сборной России Марио Фернандеса из московского ЦСКА в петербургский "Зенит".
"Да, действительно, "Зенит" хочет его купить. Вопрос весь в том, как с ЦСКА - сторгуются или нет. Потому что это будут большие деньги. Думаю, порядка 25 миллионов евро. А меньше - какой смысл ЦСКА его отдавать?
Он очень нужен "Зениту". Он основополагающий в защите, игрок сборной страны, у него русский паспорт.
Анюков? Наверное, его оставят еще на год, потому что в этом году он великолепно себя проявил, помог, он все время в хорошей форме. Поэтому никто, а особенно Семак, не смотрит на паспорт. Он смотрит на помощь от игрока", - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".
Sport24.ru
"Да, действительно, "Зенит" хочет его купить. Вопрос весь в том, как с ЦСКА - сторгуются или нет. Потому что это будут большие деньги. Думаю, порядка 25 миллионов евро. А меньше - какой смысл ЦСКА его отдавать?
Он очень нужен "Зениту". Он основополагающий в защите, игрок сборной страны, у него русский паспорт.
Анюков? Наверное, его оставят еще на год, потому что в этом году он великолепно себя проявил, помог, он все время в хорошей форме. Поэтому никто, а особенно Семак, не смотрит на паспорт. Он смотрит на помощь от игрока", - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".
Sport24.ru
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