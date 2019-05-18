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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Оренбург 29 40
8 Ахмат 28 39
9 Ростов 28 38
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 29 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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В России может появиться "Клуб Сергея Семака"

Председатель правления "Объединения отечественных тренеров" (ООТФ) Михаил Гершкович от имени профессионального тренерского сообщества выступил с инициативой создать "Клуб Сергея Семака", передает официальный сайт организации.

Клуб имени главного тренера "Зенита" создается по аналогии с "Клубом Григория Федотова" (был учрежден в 1967 году и объединяет футболистов, забивших 100 и более голов) и "Клубом Льва Яшина" (учрежден в 1980 году и объединяет вратарей, сыгравших 100 и более "сухих" встреч).

Инициатива организовать "Клуб Сергея Семака" родилась после досрочной победы "Зенита" в чемпионате России, а 43-летней наставник команды из Северной столицы стал первым из россиян, кто завоевал золотые медали чемпионата России и в качестве футболиста (в составе ЦСКА, "Рубина" и "Зенита"), и в качестве тренера.
Теги: Семак
Сегодня, 15:51
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4
(3)
#4  Schweinsteiger   (Сегодня, 17:13)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Гершкович, конечно,по жизни даун, но тут он превзошел самого себя))
Пусть лучше появится гей-клуб "конь&бомж"


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:14)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anatolik189
Федотова,Яшина поставить в один ряд с Семаком???Более бредовой идеи не придумать.Такое могло созреть только в голове баклана!Тогда уж надо создать клуб Массимо Карреры или Слуцкого!

Если люди хотят создавать клубы - пусть создают, какие проблемы? Хоть под каждого человека. Вот, у многих спортсменов, спортсменок есть свои фан-клубы... в чем твоя проблема-то?


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  shipbilder   (Сегодня, 16:09)
  • 0
  •  (2)

anatolik189,
сам из Питера ,но полностью согласен
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#1  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 15:58)
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Федотова,Яшина поставить в один ряд с Семаком???Более бредовой идеи не придумать.Такое могло созреть только в голове баклана!Тогда уж надо создать клуб Массимо Карреры или Слуцкого!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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