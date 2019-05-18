Россия РПЛ 2018/19
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В России может появиться "Клуб Сергея Семака"
Председатель правления "Объединения отечественных тренеров" (ООТФ) Михаил Гершкович от имени профессионального тренерского сообщества выступил с инициативой создать "Клуб Сергея Семака", передает официальный сайт организации.
Клуб имени главного тренера "Зенита" создается по аналогии с "Клубом Григория Федотова" (был учрежден в 1967 году и объединяет футболистов, забивших 100 и более голов) и "Клубом Льва Яшина" (учрежден в 1980 году и объединяет вратарей, сыгравших 100 и более "сухих" встреч).
Инициатива организовать "Клуб Сергея Семака" родилась после досрочной победы "Зенита" в чемпионате России, а 43-летней наставник команды из Северной столицы стал первым из россиян, кто завоевал золотые медали чемпионата России и в качестве футболиста (в составе ЦСКА, "Рубина" и "Зенита"), и в качестве тренера.
Клуб имени главного тренера "Зенита" создается по аналогии с "Клубом Григория Федотова" (был учрежден в 1967 году и объединяет футболистов, забивших 100 и более голов) и "Клубом Льва Яшина" (учрежден в 1980 году и объединяет вратарей, сыгравших 100 и более "сухих" встреч).
Инициатива организовать "Клуб Сергея Семака" родилась после досрочной победы "Зенита" в чемпионате России, а 43-летней наставник команды из Северной столицы стал первым из россиян, кто завоевал золотые медали чемпионата России и в качестве футболиста (в составе ЦСКА, "Рубина" и "Зенита"), и в качестве тренера.
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