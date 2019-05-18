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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Оренбург 29 40
8 Ахмат 28 39
9 Ростов 28 38
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 29 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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"Уфа" дома уступила "Оренбургу"

В матче 29-го тура чемпионата России "Уфа" дома уступила "Оренбургу".

Чемпионат России

29 тур

"Уфа" – "Оренбург" 0:2

Голы: Алвеш, 15, Мишкич, 87

"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Карп (Салатич, 46), Тилль, Сысуев (Алиев, 37), Игбун, Вомбергар (Бизяк, 66).

"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин (Афонин, 90+2), Попович, Мишкич, Рикарду, Деспотович.

Предупреждения: Салатич, 72, Аликин, 83
Теги: Уфа Оренбург
Сегодня, 15:54
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8
(1)
#8  vdv   (Сегодня, 16:58)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Уфа»
bk-sarmat,
На следующий сезон ростов ждет такая же участь!
Регистрация: 23.11.2018 [жалоба]
#7  Rasmuz   (Сегодня, 16:50)
  • -1
  •  (3)
online

Если бы не необходимость оказывать помощь Зениту Оренбург мог быть в зоне еврокубков.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#6  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 16:29)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
ещё в начале сезона говорил шо уфа говно....как ей пели дифирамбы,когда они прошли люксембург laughing
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
#5  pivo69  Германия (Сегодня, 16:25)
  • -1
  •  (1)
online

Оренбург с уверенной выездной победой!
Уфа показывает удручающую игру...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#4  KARASS   (Сегодня, 16:23)
  • -1
  •  (1)
online

только ленивый не обыгрывает а конюшня за 5 минут до конца в ничейку сгоняла да и как бы сегодня ахмеду не влететь smirk
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#3  kobr   (Сегодня, 16:22)
  • +1
  •  (1)
online

Не понимаю как мог забить гол человек которого и в составе то нет smile
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
#2  Бриг   (Сегодня, 16:00)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Оренбург смотрелся лучше, создал больше опасности у чужих ворот, и заслуженно победил. Уфе досталась зона стыков.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#1  shipbilder   (Сегодня, 15:59)
  • 0
  •  (4)

с победой,оренбуржцы,и повыше вам местечко в таблице занять
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
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