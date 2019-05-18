Россия РПЛ 2018/19
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17:09
Геннадий Орлов раскрыл подробности празднования "Зенитом" чемпионства в самолете: что тут началось!
Геннадий Орлов раскрыл подробности празднования "Зенитом" чемпионства в самолете: что тут началось!
16:26
Денис Попович: в начале сезона "Оренбург" ставил задачу остаться в чемпионате. Потом поняли, что можем попасть в Европу
Денис Попович: в начале сезона "Оренбург" ставил задачу остаться в чемпионате. Потом поняли, что можем попасть в Европу
16:21
Тренер "Оренбурга": было много разговоров, что мы уже якобы закончили играть, но сегодня показали обратное
Тренер "Оренбурга": было много разговоров, что мы уже якобы закончили играть, но сегодня показали обратное
16:00
ЦСКА - "Ахмат": стартовые составы (3)
ЦСКА - "Ахмат": стартовые составы (3)
15:54
"Уфа" дома уступила "Оренбургу" (8)
"Уфа" дома уступила "Оренбургу" (8)
13:12
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Вчера, 23:55
"Спартак" заинтересован в полузащитнике "Брюгге" (13)
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Роман Павлюченко назвал ошибкой переход Смолова в "Локомотив" (6)
Роман Павлюченко назвал ошибкой переход Смолова в "Локомотив" (6)
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Назван лучший игрок чемпионата Голландии
Назван лучший игрок чемпионата Голландии
"Уфа" дома уступила "Оренбургу"
В матче 29-го тура чемпионата России "Уфа" дома уступила "Оренбургу".
Чемпионат России
29 тур
"Уфа" – "Оренбург" 0:2
Голы: Алвеш, 15, Мишкич, 87
"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Карп (Салатич, 46), Тилль, Сысуев (Алиев, 37), Игбун, Вомбергар (Бизяк, 66).
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин (Афонин, 90+2), Попович, Мишкич, Рикарду, Деспотович.
Предупреждения: Салатич, 72, Аликин, 83
Чемпионат России
29 тур
"Уфа" – "Оренбург" 0:2
Голы: Алвеш, 15, Мишкич, 87
"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Карп (Салатич, 46), Тилль, Сысуев (Алиев, 37), Игбун, Вомбергар (Бизяк, 66).
"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин (Афонин, 90+2), Попович, Мишкич, Рикарду, Деспотович.
Предупреждения: Салатич, 72, Аликин, 83
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