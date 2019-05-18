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Тренер "Оренбурга": было много разговоров, что мы уже якобы закончили играть, но сегодня показали обратное
Тренер "Оренбурга" Константин Емельянов прокомментировал выездную победу над "Уфой", передает корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.
- Поздравляю наших болельщиков с этой победой. Было много разговоров, что мы уже якобы закончили играть, но мы сегодня показали обратное. В первом тайме у нас было достаточно моментов, чтобы решить исход матча, забить побольше стопроцентных мячей. Два хороших момента было у Сергея Терехова, потом Сутормин бил... Но хорошо, что мы забили. Но должны были забивать второй, и было бы уже полегче. В какой-то момент нам пришлось немного отойти назад, где-то под сознанием было что-то сохранить. И, как это обычно бывает, не забиваешь ты - забивают тебе, но первый тайм закончился. Во втором тайме играли более по счету. Рикардо бил правой, не своей ногой, и удар не получился. У "Уфы" не припомню опасных моментов, кроме одного во втором тайме. Что касается поля, то оно было влажным, было тяжеловато, непривычно. В целом хороший матч, хороший настрой. Поздравляю ребят и болельщиков с этой важной победой.
- Как шла подготовка в отсутствии главного тренера? Были ли какие-то указания по заменам?
- Конечно. У нас по заменам тренер держал связь. А в принципе игра давалась, ребята хорошо играли. В конце пришлось сделать пару замен. Поддерживали связь по мобильному.
- Поздравляю наших болельщиков с этой победой. Было много разговоров, что мы уже якобы закончили играть, но мы сегодня показали обратное. В первом тайме у нас было достаточно моментов, чтобы решить исход матча, забить побольше стопроцентных мячей. Два хороших момента было у Сергея Терехова, потом Сутормин бил... Но хорошо, что мы забили. Но должны были забивать второй, и было бы уже полегче. В какой-то момент нам пришлось немного отойти назад, где-то под сознанием было что-то сохранить. И, как это обычно бывает, не забиваешь ты - забивают тебе, но первый тайм закончился. Во втором тайме играли более по счету. Рикардо бил правой, не своей ногой, и удар не получился. У "Уфы" не припомню опасных моментов, кроме одного во втором тайме. Что касается поля, то оно было влажным, было тяжеловато, непривычно. В целом хороший матч, хороший настрой. Поздравляю ребят и болельщиков с этой важной победой.
- Как шла подготовка в отсутствии главного тренера? Были ли какие-то указания по заменам?
- Конечно. У нас по заменам тренер держал связь. А в принципе игра давалась, ребята хорошо играли. В конце пришлось сделать пару замен. Поддерживали связь по мобильному.
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