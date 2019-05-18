Тренер "Оренбурга": было много разговоров, что мы уже якобы закончили играть, но сегодня показали обратное

Тренер "Оренбурга" Константин Емельянов прокомментировал выездную победу над "Уфой", передает корреспондентИван Уральский.- Поздравляю наших болельщиков с этой победой. Было много разговоров, что мы уже якобы закончили играть, но мы сегодня показали обратное. В первом тайме у нас было достаточно моментов, чтобы решить исход матча, забить побольше стопроцентных мячей. Два хороших момента было у Сергея Терехова, потом Сутормин бил... Но хорошо, что мы забили. Но должны были забивать второй, и было бы уже полегче. В какой-то момент нам пришлось немного отойти назад, где-то под сознанием было что-то сохранить. И, как это обычно бывает, не забиваешь ты - забивают тебе, но первый тайм закончился. Во втором тайме играли более по счету. Рикардо бил правой, не своей ногой, и удар не получился. У "Уфы" не припомню опасных моментов, кроме одного во втором тайме. Что касается поля, то оно было влажным, было тяжеловато, непривычно. В целом хороший матч, хороший настрой. Поздравляю ребят и болельщиков с этой важной победой.- Конечно. У нас по заменам тренер держал связь. А в принципе игра давалась, ребята хорошо играли. В конце пришлось сделать пару замен. Поддерживали связь по мобильному.