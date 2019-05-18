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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Оренбург 29 40
8 Ахмат 28 39
9 Ростов 28 38
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 29 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Тренер "Оренбурга": было много разговоров, что мы уже якобы закончили играть, но сегодня показали обратное

Тренер "Оренбурга" Константин Емельянов прокомментировал выездную победу над "Уфой", передает корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.

- Поздравляю наших болельщиков с этой победой. Было много разговоров, что мы уже якобы закончили играть, но мы сегодня показали обратное. В первом тайме у нас было достаточно моментов, чтобы решить исход матча, забить побольше стопроцентных мячей. Два хороших момента было у Сергея Терехова, потом Сутормин бил... Но хорошо, что мы забили. Но должны были забивать второй, и было бы уже полегче. В какой-то момент нам пришлось немного отойти назад, где-то под сознанием было что-то сохранить. И, как это обычно бывает, не забиваешь ты - забивают тебе, но первый тайм закончился. Во втором тайме играли более по счету. Рикардо бил правой, не своей ногой, и удар не получился. У "Уфы" не припомню опасных моментов, кроме одного во втором тайме. Что касается поля, то оно было влажным, было тяжеловато, непривычно. В целом хороший матч, хороший настрой. Поздравляю ребят и болельщиков с этой важной победой.

- Как шла подготовка в отсутствии главного тренера? Были ли какие-то указания по заменам?

- Конечно. У нас по заменам тренер держал связь. А в принципе игра давалась, ребята хорошо играли. В конце пришлось сделать пару замен. Поддерживали связь по мобильному.
Теги: Емельянов Уфа Оренбург
Сегодня, 16:21
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