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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Оренбург 29 40
8 Ахмат 28 39
9 Ростов 28 38
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
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"Спартак" требует у "Фенербахче" за Зе Луиша 15 млн евро

"Спартак" сообщил "Фенербахче", что готов расстаться со своим нападающим Зе Луишем за 15 миллионов евро, cообщает FutbolArena.

Несколько дней появилась информация о том, что клуб из Стамбула хочет видеть в своем составе форварда из Кабо-Верде.

Зе Луиш, выступающий за "Спартак" c 2015 года, в сезоне-2018/19 провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах и забил 13 голов.
Теги: Зе Луиш Спартак Фенербахче
Сегодня, 16:47
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(2)
#13  Робсон   (Сегодня, 17:40)
  • -1
  •  (1)
online

За 15 шку надо продавать.
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#12  pivo69  Германия (Сегодня, 17:40)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Болельщик812
Три ляма - красная цена.


Дзюбу обсуждают на другой ветке...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#11  ale  Вятка (Сегодня, 17:25)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
не, с другой стороны не сказать, чтобы Зе был незаменим. Да, на втором этаже хорош. Но не более. Обычный нападающий. Надо второго веллитона искать или второго промеса. А таких ка Зе много. Адриано надо сбагривать тоже


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#10  KARASS   (Сегодня, 17:24)
  • -3
  •  (3)
online

есть такая поговорка -проси больше а кто даст ему цена петр от силы stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#9  Батька   (Сегодня, 17:23)
  • 0
  •  (2)

Прям требует ) нужен Зе платите ...нет так накуц
...можно и оставить ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#8  andrews74  Ухта (Сегодня, 17:22)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бывалый,
Ну а что за четыре продавать, как турки хотят? За 8 сторгуются, наверное.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#7  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 17:18)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
дебилы! кому он нужен за такие деньги? Это же не головин с зенитовским аргентинцем, больше так не подфартит. Продали бы как трансфермаркет оценивает и радовались бы.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#6  andrews74  Ухта (Сегодня, 17:13)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
Три ляма - красная цена.

За три ляма пучок ваших футболеров будете продавать: Полоза, Наебуллина, Цаллагова и т.д. Гена вашу распродажу уже проанонсировал.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#5  Blitzkrieg  Невоград (Сегодня, 17:06)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну че ##### (блин), вчера ##### (нафиг) сыграли в ##### (фигню), вату покатали. Тренер чудак ##### (нафиг), заруба ###### (ужас) такая ##### (нафиг), по ходу, у тренера. Зе Луиш не хочет играть, Ханни не хочет играть.


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Фанат Заболотного is back!
Регистрация: 17.05.2019 [жалоба]
#4  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 17:06)
  • 0
  •  (2)
online

91800bsp,
Ну конечно .уйдут эти,придут другие .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#3  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:06)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Три ляма - красная цена.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#2  VitL  Белгород (Сегодня, 17:04)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ну что, цена вполне адекватна. значит, продать - хотят.
жаль, Зе, по сути, так и не заиграл, как наверняка может. Вот будет делов, если он начнет клепать голы в Турции
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#1  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 16:57)
  • +6
  •  (12)

Промеса продали,давайте,Зе продайте и устройте с Динамо интригу в ФНЛ


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
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