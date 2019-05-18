Россия РПЛ 2018/19
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17:09
Геннадий Орлов раскрыл подробности празднования "Зенитом" чемпионства в самолете: что тут началось!
Геннадий Орлов раскрыл подробности празднования "Зенитом" чемпионства в самолете: что тут началось!
16:26
Денис Попович: в начале сезона "Оренбург" ставил задачу остаться в чемпионате. Потом поняли, что можем попасть в Европу
Денис Попович: в начале сезона "Оренбург" ставил задачу остаться в чемпионате. Потом поняли, что можем попасть в Европу
16:21
Тренер "Оренбурга": было много разговоров, что мы уже якобы закончили играть, но сегодня показали обратное
Тренер "Оренбурга": было много разговоров, что мы уже якобы закончили играть, но сегодня показали обратное
16:00
ЦСКА - "Ахмат": стартовые составы (3)
ЦСКА - "Ахмат": стартовые составы (3)
15:54
"Уфа" дома уступила "Оренбургу" (8)
"Уфа" дома уступила "Оренбургу" (8)
13:12
Отец Азара стал его агентом (1)
Отец Азара стал его агентом (1)
Вчера, 23:55
"Спартак" заинтересован в полузащитнике "Брюгге" (13)
"Спартак" заинтересован в полузащитнике "Брюгге" (13)
Вчера, 22:45
Роман Павлюченко назвал ошибкой переход Смолова в "Локомотив" (6)
Роман Павлюченко назвал ошибкой переход Смолова в "Локомотив" (6)
Вчера, 22:16
Назван лучший игрок чемпионата Голландии
Назван лучший игрок чемпионата Голландии
"Спартак" требует у "Фенербахче" за Зе Луиша 15 млн евро
"Спартак" сообщил "Фенербахче", что готов расстаться со своим нападающим Зе Луишем за 15 миллионов евро, cообщает FutbolArena.
Несколько дней появилась информация о том, что клуб из Стамбула хочет видеть в своем составе форварда из Кабо-Верде.
Зе Луиш, выступающий за "Спартак" c 2015 года, в сезоне-2018/19 провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах и забил 13 голов.
Несколько дней появилась информация о том, что клуб из Стамбула хочет видеть в своем составе форварда из Кабо-Верде.
Зе Луиш, выступающий за "Спартак" c 2015 года, в сезоне-2018/19 провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах и забил 13 голов.
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