"Спартак" требует у "Фенербахче" за Зе Луиша 15 млн евро

"Спартак" сообщил "Фенербахче", что готов расстаться со своим нападающим Зе Луишем за 15 миллионов евро, cообщает FutbolArena.Несколько дней появилась информация о том, что клуб из Стамбула хочет видеть в своем составе форварда из Кабо-Верде.Зе Луиш, выступающий за "Спартак" c 2015 года, в сезоне-2018/19 провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах и забил 13 голов.