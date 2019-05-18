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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Оренбург 29 40
8 Ахмат 28 39
9 Ростов 28 38
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 29 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Геннадий Орлов раскрыл подробности празднования "Зенитом" чемпионства в самолете: что тут началось!

Спортивный комментатор Геннадий Орлов раскрыл подробности празднования "Зенитом" чемпионства в самолете.

"Впервые в своей истории "Зенит" узнал в воздухе о том, что он чемпион. Это у нас "крылатая победа". Я сам был в этом самолете. Это был большой праздник, везде об этом написали. В 9 часов командир корабля объявил, что "Арсенал" обыграл "Локомотив". И что началось! Пироги, шампанское, все, как и должно быть. Шампанского вообще-то было не так уж много, а вот пирогов хватило.

Кто в самолете радовался победе больше всех? Сердар Азмун - он пироги разносил, был очень активен, вообще он парень замечательный. Пироги - это Оздоев, который остался - он же сам из Ингушетии. Вообще родился он в Чечне, но отец перед войной чеченской перевез семью в Ингушетию. И там же у него родственники, друзья, и они притащили эти осетинские пироги. Эти осетинские пироги пронесли на борт.

Что на меня произвело самое большое впечатление: когда подлетали к Петербургу, в 22:45, уже самолет приземляется, и все начали получать на мобильное приложение картинку с площади "Пулково-2", откуда летает чартерный самолет "Зенита". Вся площадь заполнена людьми, прожектора, файеры, барабаны. И видео же дают смотреть! И особенно иностранцы - это на них произвело сильнейшее впечатление. Вот они тогда поняли, за какой город они играют, и какие у них болельщики. Конечно, была красочная встреча, и все было замечательно. Молодцы все, кто это организовывал, спасибо им. Потому что это достойно", - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".

Sport24.ru
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 17:09
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