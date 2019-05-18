Россия РПЛ 2018/19
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Геннадий Орлов раскрыл подробности празднования "Зенитом" чемпионства в самолете: что тут началось!
Спортивный комментатор Геннадий Орлов раскрыл подробности празднования "Зенитом" чемпионства в самолете.
"Впервые в своей истории "Зенит" узнал в воздухе о том, что он чемпион. Это у нас "крылатая победа". Я сам был в этом самолете. Это был большой праздник, везде об этом написали. В 9 часов командир корабля объявил, что "Арсенал" обыграл "Локомотив". И что началось! Пироги, шампанское, все, как и должно быть. Шампанского вообще-то было не так уж много, а вот пирогов хватило.
Кто в самолете радовался победе больше всех? Сердар Азмун - он пироги разносил, был очень активен, вообще он парень замечательный. Пироги - это Оздоев, который остался - он же сам из Ингушетии. Вообще родился он в Чечне, но отец перед войной чеченской перевез семью в Ингушетию. И там же у него родственники, друзья, и они притащили эти осетинские пироги. Эти осетинские пироги пронесли на борт.
Что на меня произвело самое большое впечатление: когда подлетали к Петербургу, в 22:45, уже самолет приземляется, и все начали получать на мобильное приложение картинку с площади "Пулково-2", откуда летает чартерный самолет "Зенита". Вся площадь заполнена людьми, прожектора, файеры, барабаны. И видео же дают смотреть! И особенно иностранцы - это на них произвело сильнейшее впечатление. Вот они тогда поняли, за какой город они играют, и какие у них болельщики. Конечно, была красочная встреча, и все было замечательно. Молодцы все, кто это организовывал, спасибо им. Потому что это достойно", - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".
Sport24.ru
"Впервые в своей истории "Зенит" узнал в воздухе о том, что он чемпион. Это у нас "крылатая победа". Я сам был в этом самолете. Это был большой праздник, везде об этом написали. В 9 часов командир корабля объявил, что "Арсенал" обыграл "Локомотив". И что началось! Пироги, шампанское, все, как и должно быть. Шампанского вообще-то было не так уж много, а вот пирогов хватило.
Кто в самолете радовался победе больше всех? Сердар Азмун - он пироги разносил, был очень активен, вообще он парень замечательный. Пироги - это Оздоев, который остался - он же сам из Ингушетии. Вообще родился он в Чечне, но отец перед войной чеченской перевез семью в Ингушетию. И там же у него родственники, друзья, и они притащили эти осетинские пироги. Эти осетинские пироги пронесли на борт.
Что на меня произвело самое большое впечатление: когда подлетали к Петербургу, в 22:45, уже самолет приземляется, и все начали получать на мобильное приложение картинку с площади "Пулково-2", откуда летает чартерный самолет "Зенита". Вся площадь заполнена людьми, прожектора, файеры, барабаны. И видео же дают смотреть! И особенно иностранцы - это на них произвело сильнейшее впечатление. Вот они тогда поняли, за какой город они играют, и какие у них болельщики. Конечно, была красочная встреча, и все было замечательно. Молодцы все, кто это организовывал, спасибо им. Потому что это достойно", - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".
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