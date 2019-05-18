Без блеска, но с победой: ЦСКА прервал неудачную серию и вернулся в борьбу за еврокубки
ЦСКА в 29-м туре чемпионата России по футболу одержал важнейшую победу и сохранил шансы на финиш в лигочемпионской зоне. На своём поле «армейцы» обыграли «Ахмат». Матч получился не слишком ярким, но главное, что москвичи добились нужного результата. Rusfootball.info – о важнейшей победе ЦСКА.
ЦСКА в последних матчах выглядел неважно. Может, в плане игры и не было провала, но результаты в виде 1 очка в трёх матчах привели к фактическому выбыванию из борьбы за финиш в лигочемпионской зоне. Перед предпоследним туром ЦСКА оказался в такой ситуации, когда нужно было обязательно побеждать. В противном случае москвичи бы уже перед последним туром вели борьбу лишь за место в еврокубковой зоне.
Для «Ахмата» сезон уже фактически закончен. Грозненцы, по слухам, подыскивают нового тренера. «Ахмат» уже не лишится прописки в РПЛ, но и не попадёт в еврокубки. Поэтому ничего удивительного в том, что грозненцы не слишком готовы убиваться на поле, нет.
ЦСКА начал не слишком удачно. В первые 20 минут игра получилась фактически равной. Да, ЦСКА чаще получал мяч в чужой штрафной, но вряд ли этот перевес можно было назвать значимым. Более того, именно «Ахмат» первым провёл опасную атаку, после которой Мбенг был близок к тому, чтобы поразить ворота.
Виктор Гончаренко перешёл на игру с тремя центральными защитниками. Учитывая активность Марио Фернандеса, именно он превращался в одного из главных креативщиков команды, действуя по всей бровке. Иван Обляков, номинально находившийся слева на фланге, чаще смещался в центр, оставляя пространство для Хёрдура Магнуссона. Но, конечно, исландец куда реже подключался к атакам, чем его российско-бразильский одноклубник. В такой ситуации правый фланг и центр становились основными направлениями атак ЦСКА.
Усреднённые позиции игроков, оранжевые - ЦСКА, синие - "Ахмата"
Вообще, «армейцам» явно не хватало страсти и настроя. То ли на игре ЦСКА сказались последние неудачи, то ли Виктору Гончаренко не удалось настроить своих футболистов. Москвичи крайне редко били по воротам, а Городов впервые по настоящему вступил в игру лишь в концовке первого тайма, когда отразил удар Влашича.
Хитрость для победы
ЦСКА так и не превзошёл своего соперника в плане созидания, но забить победный мяч сумел. Главным героем в итоге стал Фёдор Чалов, который сперва грамотно подставился под Плиева, а затем ещё и реализовал пенальти. После этого Чалов ещё и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ.
Этот гол так и в итоге толком и не повлиял на игру обеих команд. «Ахмат» после пропущенного мяча атаковал слишком инерционно, а ЦСКА сделал ставку на то, чтобы сохранить добытое преимущество. В итоге концовка получилась, мягко говоря, не слишком зрелищной. У «Ахмата» в составе так и не оказалось игрока, способного на такую же хитрость, как и Чалов. А ЦСКА довольствовался победой с минимальным счётом.
Сложная концовка сезона ЦСКА
К сожалению, в концовке сезона лидеры ЦСКА сбавили обороты. Очередной неудачный матч провёл Никола Влашич, который из-за травмы покинул поле во втором тайме. К тому времени хорват нанёс лишь один удар по воротам и отдал 20 передач (один из худших показателей среди полузащитников). Иван Обляков хоть и неплохо проявил себя в роли диспетчера, но не смог придумать ничего, чтобы обострить игру. И лишь Фёдор Чалов, наконец, сумел неплохо проявить себя, став самым бьющим игроком в составе обеих команд. В общей сложности форвард ЦСКА нанёс четыре удара, три из которых пришлись в створ ворот.
Вообще, в концовке сезона ЦСКА, конечно, тяжеловат. И это объяснимо, учитывая короткую скамейку и очень длинный сезон. Но пока москвичам ещё рано успокаиваться. Дальше их ждёт последнее испытание – в заключительном туре ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов». Вполне возможно, что к тому времени москвичи уже лишатся шансов на финиш в тройке (для этого «Краснодар» должен обыграть «Арсенал»), но борьба за еврокубковую зону будет идти до конца.
Чемпионат России
29 тур
ЦСКА – "Ахмат" 1:0
Гол: Чалов, 65 (пен.)
ЦСКА: Акинфеев, Васин (Набабкин, 46), Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Обляков, Ахметов, Влашич (Нисимура, 63), Чалов, Сигурдссон (Бистрович, 78).
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев (Балай, 81), Семенов, Мохаммади, Иванов, Нижич, Швец, Бериша (Роша, 73), Аблае, Исмаэл Силва.
Предупреждения: Васин, 7, Дивеев, 11, Плиев, 40, Швец, 48, Магнуссон, 50, Сигурдссон, 67, Нижич, 75, Уциев, 90+1
Фото - "твиттер" ЦСКА
Антон Мозговой, Rusfootball.info
ЦСКА в последних матчах выглядел неважно. Может, в плане игры и не было провала, но результаты в виде 1 очка в трёх матчах привели к фактическому выбыванию из борьбы за финиш в лигочемпионской зоне. Перед предпоследним туром ЦСКА оказался в такой ситуации, когда нужно было обязательно побеждать. В противном случае москвичи бы уже перед последним туром вели борьбу лишь за место в еврокубковой зоне.
Для «Ахмата» сезон уже фактически закончен. Грозненцы, по слухам, подыскивают нового тренера. «Ахмат» уже не лишится прописки в РПЛ, но и не попадёт в еврокубки. Поэтому ничего удивительного в том, что грозненцы не слишком готовы убиваться на поле, нет.
ЦСКА начал не слишком удачно. В первые 20 минут игра получилась фактически равной. Да, ЦСКА чаще получал мяч в чужой штрафной, но вряд ли этот перевес можно было назвать значимым. Более того, именно «Ахмат» первым провёл опасную атаку, после которой Мбенг был близок к тому, чтобы поразить ворота.
Виктор Гончаренко перешёл на игру с тремя центральными защитниками. Учитывая активность Марио Фернандеса, именно он превращался в одного из главных креативщиков команды, действуя по всей бровке. Иван Обляков, номинально находившийся слева на фланге, чаще смещался в центр, оставляя пространство для Хёрдура Магнуссона. Но, конечно, исландец куда реже подключался к атакам, чем его российско-бразильский одноклубник. В такой ситуации правый фланг и центр становились основными направлениями атак ЦСКА.
Усреднённые позиции игроков, оранжевые - ЦСКА, синие - "Ахмата"
Вообще, «армейцам» явно не хватало страсти и настроя. То ли на игре ЦСКА сказались последние неудачи, то ли Виктору Гончаренко не удалось настроить своих футболистов. Москвичи крайне редко били по воротам, а Городов впервые по настоящему вступил в игру лишь в концовке первого тайма, когда отразил удар Влашича.
Хитрость для победы
ЦСКА так и не превзошёл своего соперника в плане созидания, но забить победный мяч сумел. Главным героем в итоге стал Фёдор Чалов, который сперва грамотно подставился под Плиева, а затем ещё и реализовал пенальти. После этого Чалов ещё и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ.
Этот гол так и в итоге толком и не повлиял на игру обеих команд. «Ахмат» после пропущенного мяча атаковал слишком инерционно, а ЦСКА сделал ставку на то, чтобы сохранить добытое преимущество. В итоге концовка получилась, мягко говоря, не слишком зрелищной. У «Ахмата» в составе так и не оказалось игрока, способного на такую же хитрость, как и Чалов. А ЦСКА довольствовался победой с минимальным счётом.
Сложная концовка сезона ЦСКА
К сожалению, в концовке сезона лидеры ЦСКА сбавили обороты. Очередной неудачный матч провёл Никола Влашич, который из-за травмы покинул поле во втором тайме. К тому времени хорват нанёс лишь один удар по воротам и отдал 20 передач (один из худших показателей среди полузащитников). Иван Обляков хоть и неплохо проявил себя в роли диспетчера, но не смог придумать ничего, чтобы обострить игру. И лишь Фёдор Чалов, наконец, сумел неплохо проявить себя, став самым бьющим игроком в составе обеих команд. В общей сложности форвард ЦСКА нанёс четыре удара, три из которых пришлись в створ ворот.
Вообще, в концовке сезона ЦСКА, конечно, тяжеловат. И это объяснимо, учитывая короткую скамейку и очень длинный сезон. Но пока москвичам ещё рано успокаиваться. Дальше их ждёт последнее испытание – в заключительном туре ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов». Вполне возможно, что к тому времени москвичи уже лишатся шансов на финиш в тройке (для этого «Краснодар» должен обыграть «Арсенал»), но борьба за еврокубковую зону будет идти до конца.
Чемпионат России
29 тур
ЦСКА – "Ахмат" 1:0
Гол: Чалов, 65 (пен.)
ЦСКА: Акинфеев, Васин (Набабкин, 46), Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Обляков, Ахметов, Влашич (Нисимура, 63), Чалов, Сигурдссон (Бистрович, 78).
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев (Балай, 81), Семенов, Мохаммади, Иванов, Нижич, Швец, Бериша (Роша, 73), Аблае, Исмаэл Силва.
Предупреждения: Васин, 7, Дивеев, 11, Плиев, 40, Швец, 48, Магнуссон, 50, Сигурдссон, 67, Нижич, 75, Уциев, 90+1
Фото - "твиттер" ЦСКА
Антон Мозговой, Rusfootball.info